Abinader: Pago a los intereses de deuda es superior a tributos

30/11/2016 12:00 AM - Yanessi Espinal

Luis Abinader recomendó revisar la política de construcción de Punta Catalina, sincerizar el costo para que el sector privado pueda invertir en ese proyecto.

El economista y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, denunció ayer que la deuda pública consolidada del país es del 46.4% del producto interno bruto (PIB) para un total de 33 mil 180 millones de dólares. Según los cálculos del dirigente político cada dominicano, desde el más viejo hasta los recién nacidos, debe 151 mil 757 pesos debido a los préstamos en que ha incurrido el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana.



Según Abinader, Leonel Fernández en ocho años de gobierno endeudó el país por 10 mil 700 millones de dólares y que Danilo Medina en solo cuatro años ha tomado prestado 9 mil 100 millones de dólares.



“Danilo Medina y el Gobierno Central se endeudan a un ritmo de US$206 millones mensuales, casi el doble del ritmo de endeudamiento de Leonel Fernández, que era de US$112 millones mensuales, ya alto de por sí”, dijo durante la presentación de un informe que elaboró sobre la deuda pública consolidada en el país.



Según Abinader el endeudamiento sin límites resulta peligroso para la estabilidad del país.



“El pago de los intereses de la deuda del sector público no financiero representa cada año un mayor porcentaje de los ingresos tributarios recaudados por el Gobierno medido en pesos y en dólares”, aseguró.



Abinader sostuvo en el presupuesto presentado para el 2017 por el Gobierno se pagarán RD$114 mil 865 millones para el pago de los intereses de la deuda lo que equivale a un 3.2% del PIB nominal y que cuando se incluyen los intereses de la deuda del Banco Central se eleva a RD$140 mil 207 millones igual a 3.9% del PIB.



El dirigente político sostuvo que de seguir esa tendencia El pago de intereses va a superar el 4% que se dedica a la Educación y que la tendencia es “a un severo ajuste y una caída del PIB para generar un excedente que pague la deuda”.



Apuntó que mientras el sector privado emite bonos en pesos a una tasa promedio de 9.86%, el sector público supuestamente lo está haciendo a una tasa promedio de 11.5%.



“No conocemos otro país en el mundo donde el Gobierno vende su deuda a una tasa mayor que el sector privado. Eso refleja que los mercados tienen menos confianza en la deuda pública que en la deuda del sector privado”, dijo. Abinader hizo la presentación ante directores de periódicos y noticiarios de televisión.



“La solución es la firma de un pacto fiscal”



El dirigente del PRM sostuvo que la solución al problema de la deuda es la firma de un pacto fiscal con todos los sectores, siempre que el gobierno se comprometa a eficientizar el gasto público. Consideró que la solución no se puede enfocar en aumento de impuestos, sino en mejorar el gasto público porque a pesar de 12 ajustes fiscales que se han producido en los últimos 16 años, la presión fiscal no ha aumentado.