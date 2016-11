El aguinaldo, una tradición navideña que aún prevalece

Desde que llega diciembre, comienzan a manifestarse las costumbres de la época navideña. Por ejemplo, aunque los aguinaldos no se celebran como antes en el país, todavía las iglesias, grupo de amigos, las alcaldías u otras entidades se reúnen para darle vida a esta tradición, entonando canciones populares a ritmo de güira, tambora y acordeón.



Para la folklorista Xiomarita Pérez, las tradiciones son cambiantes, porque influye el estilo de vida y hasta la inseguridad, pero no esto quiere decir que los aguinaldos estén desapareciendo, sino que han tomado otro matiz.



Cuando llega esta temporada festiva, cada país, según su cultura, celebra de forma diferente un gran número de tradiciones religiosas y populares, como la de los aguinaldos, en las que se busca dar afecto e intercambiar dulces y bebidas calientes con amigos, vecinos y familiares.



En República Dominicana la forma peculiar de festejar esta costumbre como lo hacen en otras ciudades es en las madrugadas, donde un grupo de personas se unen para realizar un recorrido y llevar villancicos a la comunidad; no obstante, en nuestro país se le pone un distintivo musical: el perico ripiao y el merengue, hasta despertar a las familias. Al final, incluso, se hace un brindis de té de jengibre o chocolate acompañado de galleticas o pan.



Asimismo, cabe destacar, que hay personas que prefieren realizar este tipo de actividad durante el día; algunos grupos lo hacen a cambio de contribuciones económicas, por lo que mayormente visitan centros de diversión y colmados, así como casas. Mientras que otros prefieren hacerlo en las mañanas para llevar la celebración a algunas empresas y compartir la época.



En años anteriores, una forma peculiar, pero muy criticada, eran los aguinaldos que se realizaban en algunas zonas de Herrera, por jóvenes que hacían el recorrido en carros, y otros a pie, a ritmo de música urbana, por lo que algunos moradores llegaron a describir la situación que vivían como una “zozobra”.



Muchos años atrás, los aguinaldos se celebraban para intercambiar regalos entre amigos en honor a los dioses y como señal de buen augurio.



Actualmente, algunos países incluyen a los niños y jóvenes para que canten los villancicos casa por casa para recibir golosinas, como turrón, mazapanes, mantecados, tortas de pascua y hasta dinero.



Entre las canciones populares que se interpretan y que a la sociedad dominicana les gusta escuchar durante los aguinaldos se encuentran: “A las arandelas”, “Con mi burrito sabanero”, “Noche de paz” y “Alegro vengo”, además de otras también muy populares.

Letras de “Con mi burrito sabanero”.



Tradición

En horas de las madrugadas quienes asisten a los aguinaldos cantan los villancicos populares a ritmo de tambora, güira y acordeón.

Celebración



Anteriormente, en el país era más frecuente la celebración de los aguinaldos. Hoy día, algunas personas sienten miedo de participar en ellos, por la delincuencia y la falta de seguridad que azota al país.



Autor: Hugo Blanco

Con mi burrito sabanero

voy camino de Belén

Con mi burrito sabanero

voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

voy camino de Belén

Con mi cuatrico voy cantando

y mi burrito va trotando

Con mi cuatrico voy cantando

y mi burrito va trotando

Si me ven, si me ven

voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

voy camino de Belén

El lucerito mañanero,

ilumina mi sendero.

El lucerito mañanero,

ilumina mi sendero.

Si me ven, si me ven

voy camino de Belén

Si me ven, si me ven

voy camino de Belén

Tuqui Tuqui Tuquituqui

Tuquituqui Tu qui Ta

Apúrate mi burrito

que ya vamos a llegar

Tuqui Tuqui Tuquituqui

Tuquituqui Tu qui Ta

apúrate mi burrito

vamos a ver a Jesús.