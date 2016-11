Asociación de Peloteros y dueños de equipos de MLB pactan nuevo acuerdo laboral

La Asociación de Peloteros y los dueños de equipos de Grandes Ligas llegaron a un nuevo acuerdo laboral, según publicó Ken Rosenthal, de Fox Sports en su cuenta de Twitter.

Una persona cercana a las conversaciones dijo que los negociadores del sindicato de peloteros y los dueños de los equipos pactaron un acuerdo verbal sobre un contrato colectivo por cinco años.

La persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima, porque ambas partes no habían puesto todavía su acuerdo por escrito. Tanto peloteros como dueños habían confiado en suscribir un memorándum de entendimiento para el miércoles por la noche.

El acuerdo extendería a 26 años la paz laboral en este deporte, desde 1995. Se alcanzó unas tres horas y media antes de que expirara el contrato actual.

Como parte del acuerdo, el llamado "impuesto al lujo" comenzaría a aplicarse a partir de los 195 millones de dólares en la nómina desde el año próximo, dijo la fuente. El límite actual era de 189 millones.

Para 2021, la cifra se elevaría a 210 millones.

Además, los equipos que excedan el tope por 40 millones de dólares o más tendrían que renunciar a una selección en el draft.