Bloque opositor: unión de derecha con la izquierda

30/11/2016 12:00 AM - Yanessi Espinal

Dirigentes políticos con pensamiento tan distante uno de otro como Vinicio Castillo, que rechaza el aborto, y Minou Tavárez que lo apoya, hacen causa común en contra del PLD, partido del que fueron aliados.



El denominado bloque de partidos opositores que se fraguó en los últimos días de la campaña electoral pasada, y que conforman diez partidos con personería jurídica y otros dos proyectos partidistas, Opción Democrática de Minou Tavárez Mirabal y el Partido Socialista Cristiano de Soraya Aquino, es una mezcla de la extrema derecha con la extrema izquierda y una alta dosis de preferencias políticas de centro.



A los políticos de la oposición los separan temas tan sensibles como el aborto y las relaciones con Haití, pero los une el deseo de sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Precisamente por esa diversidad muchos le diagnostican una vida corta al bloque opositor, que ahora inició presiones a la Junta Central Electoral (JCE) para el cambio de funcionarios, reestructuración de las juntas electorales e impulso para la aprobación de la ley de partidos y la modificación al régimen electoral.



La unificación inició con la presión para que el Senado y el PLD escogieran integrantes de la JCE apartidistas, objetivo que el bloque logró de manera parcial. A tres de los nuevos integrantes de la JCE, su presidente, Julio César Castaños Guzmán, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín no se les conoce afiliación política partidista.



En esas faenas se han unido los partidos con posiciones más conservadoras, la Fuerza Nacional Progresista (FNP) y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) con posiciones radicalmente opuestas y que comulgan más con la izquierda como la Alianza País, Frente Amplio y Alianza por la Democracia (APD). Mientras que los partidos con ideologías políticas de centro figuran el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Humanista Dominicano y Dominicanos por el Cambio.



Los principales estrategas del bloque opositor son tres antiguos aliados del PLD. Marino Vinicio (Vinicito) Castillo de la FNP, uno de los aliados más fieles al PLD por 22 años ahora es de los más fieros opositores; el presidente del PRSC, Federico (Quique) Antún Batlle, que llegó a la presidencia de la organización con la ayuda del presidente Danilo Medina, y Max Puig, presidente de APD, que fue funcionario en los gobiernos de Leonel Fernández. Las tres figuras y los tres partidos fueron aliados del PLD hasta el 2015 y la APD hasta el 2010.



¿Cuánto durará la alianza? Es una pregunta recurrente. Pero recientemente el fundador de la FNP, Vincho Castillo, dijo que sus hijos participan en ese bloque por un asunto institucional, pero que no tienen la intención de hacer alianzas políticas precisamente por las diferencias en temas que para su partido son innegociables.



En busca de un líder de oposición



Lo que le falta al bloque de partidos opositores es un líder definido. Hipólito Mejía, la figura de oposición que tiene mayor liderazgo por su condición de expresidente y figura principal del PRM, el principal partido de oposición, al parecer no comulga mucho con el estilo que ha asumido su partido y por eso el PLD hasta lo prefiere. Luis Abinader luce ser la figura con mayor peso en el grupo, fue candidato presidencial del PRM y obtuvo el 35% de los votos, una votación muy superior a la que obtuvieron otros candidatos.



Grupo unido con poco en común en pensamiento



Otro ejemplo sobre las diferencias de pensamiento entre los integrantes del denominado bloque opositor, es la postura sobre la sentencia 168/13 que fija los límites para obtener la nacionalidad dominicana. Mientras Minou Tavárez Mirabal la rechaza de manera tajante, Quique Antún y Vinicio Castillo Semán han sido de los grandes defensores de ese fallo. Mientras el PRSD enarbola la antirreelección como uno de sus principios fundamentales, el PRSC es un partido históricamente reeleccionista.



Moreno en causa común con los tradicionales



Cuando Guillermo Moreno, presidente y fundador de Alianza País, salió al ruedo político sentía una especie de alergia por todo lo que concerniente a los partidos tradicionales, refiriéndose al PLD, al PRD y al PRSC. Sin embargo, ahora hace causa común con el criticado partido Reformista y el PRM, que en esencia es el PRD con otras siglas. Los demás representantes del bloque son Elías Wessin Chávez, Eduardo Estrella, Eléxido Paula, Rafael Gamundi Cordero, Fidel Santana, Soraya Aquino y Andrés Bautista.