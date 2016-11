La Cervecería crea espacios “Terrazas Corona”

30/11/2016 12:00 AM - El Caribe

La Cerveza Corona crea espacios especiales en icónicas terrazas, azoteas y patios de bares y restaurantes alrededor del país, donde el público podrá disfrutar de ambientes de relajación y desconexión únicos, para vivir momentos inolvidables.



Bajo la campaña global This is Living, nace Terrazas Corona. Se tratan de espacios especiales que Cerveza Corona crea en diferentes terrazas, azoteas y patios de bares y restaurantes de Santo Domingo, Santiago, Juan Dolio y Juanillo, dónde el público podrá disfrutar de un ambiente de relajación único, en el que se mezcla la música, el diseño y la buena energía para vivir momentos que importan.



En alianza con puntos de venta clave alrededor del territorio nacional, esta iniciativa ofrece la experiencia de la puesta del sol en áreas especialmente diseñadas con el espíritu relajado de la marca.



“Terrazas Corona son espacios permanentes que la marca desarrolla para invitar al público a salir y vivir momentos que importen”, comenta Manuel Angomás, gerente de Portafolio de Cervecería Nacional Dominicana. “Hemos creado una experiencia en la que nuestros consumidores puedan recrearse en un ambiente de desconexión total, junto a los amigos y el momento de la puesta de sol, dando lugar así a la ocasión perfecta para disfrutar una cerveza Corona”, agregó. Tapati, Hard Rock Café, Charlotte, Mix, Segazona, Mercado Colón y Santo Libre, en Santo Domingo, componen los espacios de las Terrazas Corona. A ellos se suman Barbate, en Juan Dolio; Little John, en Juanillo, y Olis Room, en Santiago. Estos puntos de venta contarán además con ofertas especiales.