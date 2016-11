Cuando el complemento del verbo considerar es una oración, lo adecuado es que esta vaya encabezada por la conjunción que (considera que deberían mejor que considera deberían).



Sin embargo, en la prensa es frecuente encontrar frases como «El PSOE considera deberían defenderse fuera de las instituciones», «El experto en temas religiosos recalcó que Norberto Rivera ha manchado la imagen de la Iglesia católica, por lo que considera debería renunciar» o «Pep considera necesita mayor control de balón para iniciar la jugada».



El verbo considerar, con el sentido de ‘juzgar o estimar’, es transitivo, y cuando el complemento que le sigue es una oración subordinada (no introducida por un verbo en infinitivo, como en «Considera vender su casa»), lo adecuado, en la norma general culta, es que esta vaya introducida por la conjunción que.



Así pues, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir «El PSOE considera que deberían defenderse fuera de las instituciones», «El experto en temas religiosos recalcó que Norberto Rivera ha manchado la imagen de la Iglesia católica, por lo que considera que debería renunciar» y «Pep considera que necesita mayor control de balón para iniciar la jugada».



No obstante, como se explica en la Gramática académica, este nexo puede omitirse cuando el verbo considerar no está en la oración principal, sino en subordinadas de relativo del tipo de «Una persona que se considera (que) no debe…», uso que es más propio del lenguaje administrativo o jurídico que del informativo.