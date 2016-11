El pitcheo se impone en el torneo invernal

El torneo de béisbol invernal se ha caracterizado por su gran dominio del pitcheo, sobre todo el abridor. 20 blanqueadas es la mejor carta de presentación, relegando a un lado el bateo de poder, que en campañas anteriores acaparaba la atención de muchos.



De esa cifra, los Gigantes y los Leones del Escogido han pintado de cero a sus contrarios en cinco ocasiones, respectivamente, seguidos de las Águilas Cibaeñas y Tigres con tres, mientras que Toros del Este y Estrellas Orientales no han permitido carreras de sus rivales en dos oportunidades.



El número de blanqueadas, 20 en total, aumentó el pasado lunes cuando los Leones cayeron 3-0 ante los Gigantes en un partido reasignado por lluvias en el estadio Julián Javier. Ese encuentro marcó la primera blanqueada de la temporada para el conjunto escarlata.



En los primeros 172 partidos (no incluye la jornada de anoche), los equipos han anotado 606 carreras y han conectado apenas 59 cuadrangulares, en comparación a la estación de 2015, donde a la fecha, el registro superaba con creces esa producción (701-101).



“La clave ha sido que cada equipo preparó un plan de cómo lanzarle al contrario. Vemos la fortaleza y debilidades de cada uno de los equipos al que nos vamos a enfrentar y eso ha dado buenos resultados”, dijo el coach de pitcheo de las Estrellas, Anderson Tavarez. El promedio de carreras anotadas por juego en 2015 era de 4.1, mientras que de jonrones de 0.5, contrario a esta temporada donde el registro es de 3.5 vueltas anotadas y de 0.3 vuelacercas por encuentro, lo que representa una merma en la ofensiva.



Otro de los puntos por el que el bateo de poder ha estado apagado es la producción de jonrones de manera individual. Muestra de eso es que los líderes de ese encasillado, Dylan Cozens (AC) y Rhys Hoskins (GC), poseen cuatro estacazos cada uno.



El promedio de bateo general del torneo es de .234, mientras que el de pitcheo es de 2.77. Cabe señalar que los abridores de los Leones, Justin Haley (cumplió contrato) y Kelvin Marte registran los mejores número en efectividad de carreras limpias, con 0.38 y 0.81 respectivamente.



En el caso de Marte, este ha participado en dos de las cinco blanqueadas de su equipo. El primero fue el 12 de este mes ante las Águilas, al trabajar seis entradas completas de tres hits y cuatro ponches, y el pasado sábado contra el Licey, también con seis episodios de dos imparables y una transferencia.



El Licey, el más sufrido



Pero no todo es alegría en esos combinados. Los Tigres es el conjunto con mayor registro de partidos concluidos sin anotar carreras, con un total de nueve.



De esa cantidad, tres de las blanqueadas de los azules han sido de parte de los Leones e igual cantidad de los Gigantes, dos de los Toros y uno de las Águilas.



Sin embargo, el pitcheo de los campeones de la estación 2013-14, ha pintado de blanco a los Gigantes, Águilas y Estrellas, respectivamente.



Los felinos son escoltados por Gigantes y las Águilas, con cuatro; Estrellas, con tres, y Escogido, con uno. Paradójicamente, los Toros del Este es el único combinado, que estando en el último lugar, aún no ha sido pintado de blanco por sus contrarios en sus primeros 30 encuentros.