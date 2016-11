Sembrando valores en la televisión, la literatura y la música

Los comunicadores Euri Cabral y Zinayda Rodríguez no solo han tenido éxito con su canal Señales TV, donde ya tienen una nómina de unos 40 empleados, sino que también han podido expandir su lema “sembrando valores” hacia otros campos del entretenimiento como la literatura y la música. Hace poco, a través del canal de televisión y la Editorial Ianna auspiciaron la puesta en circulación del libro “Vivir Bien”, del Pastor Raffy Paz, en el que hace una evaluación de la forma en que nuestras emociones, decisiones y relaciones, influyen de manera directa en la calidad de nuestras vidas. Ahora, los comunicadores se enfocan en apoyar a talentos de la industria musical.



El grupo Palabras de Vida contó con ese importante respaldo para el lanzamiento de su primera producción discográfica, titulada “Pacto de Amor”, la cual está conformada por doce temas, que incluyen baladas, pop rock, merengues, bachatas y alabanzas. Es un disco bien logrado, con arreglos de primera de la mano de Janina Rosado, ingeniera de sonido y directora musical del Grupo 4-40, y Pedro Pagán, un experimentado y profesional arreglista.



Un disco de calidad



“Para nosotros ha sido un gran honor poder contar en esta producción con los arreglos de Janina Rosado y de Pedro Pagán, dos grandes músicos dominicanos que han demostrado mucha calidad en su trabajo. Estamos convencidos que esta producción, por su diversidad de oferta y por la profesionalidad de su realización, servirá para consolidar la música de fe y de valores en el mercado musical dominicano”, dijo Rafael Arvelo, líder de la agrupación, junto a su esposa, la cantante Mireya Paz, durante el encuentro. El álbum Pacto de Amor contiene 12 canciones, seis de ellas cuentan con los arreglos de Janina Rosado: “Pacto de Amor” en versión de Bossa-Nova y en versión de Balada; “Luz del Mundo”, “A dónde iré de tu espíritu”, “Avívanos” y “Alto y sublime”. Los otros seis temas de la producción tienen arreglos de Pedro Pagán: “El me amó”, el tema que se está promocionando en este momento; “Tú me guardarás”, “Un día”, “Yo te alabaré”, “Te adoraré” y “Ha nacido en Belén”. “Con la producción queremos ayudar a sembrar un poco de valores a la oferta musical de estos tiempos. Nuestra misión como grupo, es poder ser de bendición a todos con canciones que glorifiquen a Dios y atraigan los corazones a encuentros íntimos con Él. Es un disco con temas para reflexionar, para disfrutar todo lo que tiene la música, pero sobre todo para dar gracias a Dios”, puntualizó Arvelo.



Reconocen a la periodista Zoila Puello



Durante la presentación del disco, en el hotel Intercontinental Real, el Canal Señales TV y la Editorial Ianna reconocieron la trayectoria de más de tres décadas de la periodista Zoila Puello. “Estoy sorprendida, no me esperaba que me fueran a reconocer en este encuentro. Gracias a Euri Cabral y Zinayda Rodríguez por esta distinción”, dijo Puello en medio de los aplausos de sus colegas.