Westbrook, todo un acontecimiento

Los partidos que está protagonizando Russell Westbrook esta temporada se han convertido en unos acontecimientos ineludibles. El pasado lunes por la noche, en el Madison Square Garden, la superestrella del Oklahoma City Thunder sumó su octavo triple-doble del torneo en la victoria de 112-103 sobre los Knicks.



Mientras que las reacciones de las redes sociales y en los medios que presenciaron la única visita del año de Westbrook a la arena más famosa del mundo quedaron maravillados con los instintos que presentó el Todos Estrellas, con 27 puntos, 18 rebotes y 14 asistencias, su coach Billy Donovan optó por destacar el liderazgo intelectual, algo que no se categoriza en los numeritos que aparecen listados en las fichas.



“Es increíble lo que está haciendo. No le voy a restar nada de lo que está haciendo, pero también hay una parte que él probablemente es el jugador más excepcional en la NBA.



Obviamente existen grandes anotadores, grandes chicos que dan asistencias, grandes reboteadores. Hay muchos grandes jugadores en esta liga, pero él como que atañe cada aspecto del juego”, afirmó el entrenador en jefe luego de la tercera victoria al hilo del Thunder.



Si hay alguien que pueda promediar un triple-doble en una temporada regular, Donovan lo tiene a su lado. Westbrook lleva un promedio absurdo de 30.9 puntos, 11.3 asistencias y 10.4 rebotes en 18 partidos. Ningún jugador ha promediado un triple doble en una campaña desde Oscar Robertson, en 1961-62, cuando tuvo un balance de 30.8 tantos, 12.5 rebotes y 11.4 asistencias.



El triple doble de Westbrook fue su tercero consecutivo y el número 45 de su carrera, uno más que los que ha conseguido LeBron James en su carrera. “La cosa por la que estoy alentado es por lo que él hizo esta noche y que ganamos”, aseveró Donovan, cuyo conjunto aumentó su foja a 11-8.



Westbrook es felicitado por LeBron James



LeBron James no felicita a cualquiera y por supuesto, Russell Westbrook no lo es. El jugador más dominante de la NBA no puede más que sentirse identificado con el segundo jugador más dominante de la liga. “¡¡@russwest44 es un ANIMAL!! Sigue así hermano”, escribió el alero de Cleveland Cavaliers en Twitter después de otra actuación magistral del armador de Oklahoma.