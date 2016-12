Donald Trump reitera que construirá muro en la frontera

El presidente electo Donald Trump renovó su promesa de construir un muro a lo largo de la frontera con México, en sus primeras declaraciones públicas extensas desde que ganó las elecciones.

Trump habló brevemente de seguridad fronteriza en un discurso el jueves en una planta de equipos de aire acondicionado en Indiana.

"La gente está diciendo: '¿Piensas que Trump va a construir el muro?' Créanme, vamos a construir el muro".

En una entrevista poco después de su elección, Trump parecía retractarse de su plan de construir un muro, al decir que consideraría una cerca en ciertas áreas de la frontera.

Trump dijo además el jueves que el muro "tendrá puertas" para permitir la inmigración legal.

Actualmente hay una barrera en cientos de kilómetros de la frontera México-Estados Unidos. Trump prometió durante la campaña que construiría una barrera de concreto en los 3.100 kilómetros (1.954 millas) de frontera.

___

15:30

La campaña del presidente electo Donald Trump presentó una objeción al pedido de la candidata presidencial del Partido Verde Jill Stein para hacer un recuento manual de los votos de las elecciones presidenciales en Michigan.

La objeción presentada el jueves demorará o bloqueará el recuento, que el estado planeaba comenzar el viernes.

La Junta de Escrutinios del Estado programó una reunión para el viernes para escuchar los argumentos. El Buró de Elecciones de Michigan dijo que no puede iniciar el recuento de votos hasta dos días hábiles después que la junta bipartidista de cuatro miembros resuelva la objeción.

Los abogados de Trump dicen que Stein, que finalizó cuarta en Michigan, no está "agraviada" por ningún presunto fraude ni error, que un recuento no podría ser finalizado a tiempo y que su petición no fue firmada adecuadamente. Trump dice que Stein ha pedido un recuento costoso y largo "sobre la base de nada más que conjeturas".

Stein ha pedido también recuentos en Pennsylvania y Wisconsin, que comenzó el proceso el jueves.

____

14:45

El presidente electo Donald Trump recorre la fábrica de aire acondicionados en Indiana donde según él evitó que centenares de empleos se fueran a México.

Trump, acompañado por su compañero de fórmula Mike Pence, recorrió una sección de la planta de Carrier en Indianápolis. El republicano saludo a algunos trabajadores, habló con ejecutivos e inspeccionó una línea de ensamblaje.

Trump hizo de salvar los empleos en Carrier una promesa central de su campaña.

Esta semana se llegó a un acuerdo para mantener 800 empleos en la planta. Pero centenares de trabajadores van a perder aún sus puestos.

Un portavoz de Carrier dijo el jueves que la compañía recibió un incentivo de impuestos de 7 millones de dólares de Indiana para seguir operando la planta.

___

13:15

Indiana ofrece a Carrier Corp. incentivos por valor de 7 millones de dólares para que conserve en el estado algunos empleos que la empresa preveía trasladar a México.

Un vocero de la empresa, Seth Martin, dijo que se hizo la oferta después de negociaciones con el presidente electo Donald Trump.

Trump y el vicepresidente electo Mike Pence piensan anunciar el acuerdo en Indianápolis en las próximas horas.

Las autoridades estatales no respondieron de inmediato a pedidos de confirmación de la cifra.

The Associated Press informó previamente que la empresa mantendrá en Indianápolis unos 800 empleos que pensaba enviar afuera.

___

12:50

El legislador designado por Donald Trump como secretario de Salud tendría impacto en otro asunto de la mayor importancia: la inmigración.

Es un aspecto en el que Tom Price, republicano por Georgia, ha tenido diferencias con el gobierno del presidente Barack Obama.

De ser confirmado por el Senado, Price será jefe de una agencia responsable de asentar a los refugiados en Estados Unidos y cuidar de los niños migrantes atrapados en el intento de cruzar la frontera sin estar acompañados por adultos.