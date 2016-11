El maquillaje otoño-invierno se torna dramático

Las tendencias de maquillaje de otoño-invierno siempre nos traen colores oscuros y muy favorecedores para todo tipo de pieles. Bien sea para ojos, labios o uñas, los tonos más “vampy” vuelven a aparecer y alegran a las amantes de los tonos dramáticos. La temporada otoño-invierno toma vida a través del maquillaje. Por supuesto, nuevas estaciones claman por nuevas tendencias. Definitivamente, en este otoño-invierno desde de ya se están viendo innovaciones en cuanto a estilo se refiere: looks más pesados, y colores profundos y hasta agresivos, marcan una notable diferencia.



Las propuestas para esta temporada siguen la misma línea del año pasado: una piel luminosa y de aspecto saludable, de acabado natural y cobertura media o incluso baja. Dejar que nuestra propia piel se vea a través del maquillaje es un plus que le dará a tus looks ese punto de elegancia y naturalidad que tanto llama la atención. Es una tendencia bastante favorecedora ya que resalta la belleza de una piel natural y le aporta esa frescura que les falta a las pieles mates.



Por otro lado, los maquillistas apuestan por los iluminadores, bien sea en polvo o en formato líquido. Lo mejor es aplicarlo en su justa medida, y utilizar contornos y bronceadores, simplemente para darle un poco de vida al rostro y no para marcar excesivamente.



Los ojos en otoño siempre siguen dos tendencias: la tendencia nude o la de tonos oscuros e intensos. Ambas convivirán esta temporada, pero es cierto que lo que más se lleva es mantener los ojos en segundo plano, con tonos más nude y suaves, para darle protagonismo a los labios. Los labios son los grandes protagonistas de esta temporada en cuanto a tendencias de maquillaje para otoño invierno. Cada año parece que nos atrevemos a usar colores más oscuros, de hecho, ya no nos da “miedo” utilizar colores borgoñas muy oscuros o incluso morados, que están a la orden del día. Este año se le añade un tono aún más atrevido: el marrón chocolate.



Otra tonalidad que “vuelve a la carga” es el color malva y se presenta en su versión más oscura.