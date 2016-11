Nivaldo anuncia su retiro del Chapecoense

Tras la tragedia aérea del Chapecoense, uno de sus emblemas, Nivaldo, anunció su retirada del fútbol. El portero de 42 años, que estaba a punto de cumplir los 300 partidos con el club brasileño, no viajó a Medellín y fue uno de los ocho futbolistas que no estuvieron en la convocatoria.

“Estaba previsto que viajara, pero al final no fui. Todo tiene una razón en la vida. No viajé para jugar ante el Palmeiras porque iba a cumplir ante el Atlético Mineiro mi partido 300 para el club. Hubo un cambio en el viaje, no iba a volver a Chapeco e iban a ir de Sao Paulo a Medellín. Por eso el entrenador no me citó”, confesó a Globoesporte desolado Nivaldo.



Ayer, el presidente interino del Chapecoense, Ivan Tozzo, equipo que perdió a 19 de sus jugadores en el accidente aéreo ocurrido el lunes en Colombia, anunció que en las últimas veinticuatro horas más de 13,000 personas han solicitado convertirse en socios del club. “Nadie se pudo imaginar jamás la dimensión que tenemos”, dijo Tozzo.