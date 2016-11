Ofensiva latina ayuda a frenar draft internacional

Múltiples reportes de prensa han señalado que los dueños de equipos de las Grandes Ligas habrían dejado sus exigencias para la celebración de un draft internacional. La información fue servida por el reputado periodista Ken Rosenthal, de Fox Sports. Sin embargo, la especie no ha sido confirmada por la oficina del comisionado Rob Manfred. Esta bocanada de aire fresco llega en momentos de la celebración de la reunión anual de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas, un encuentro que coincide con la expiración (a la medianoche de anoche) del actual convenio laboral entre dueños y peloteros. Esta vez los jugadores se encuentran reunidos en Dallas, en donde los tres principales prospectos dominicanos se unieron a las voces en contra del draft.



Tal parece que una vez más se ha cumplido la frase de que la unión hace la fuerza. Es que los latinoamericanos han mostrado un franco rechazo al draft, incluidos David Ortiz, Nelson Cruz, Robinson Canó, Carlos Santana, Edwin Encarnación, Wilson Contreras y Carlos Carrasco.



En las reuniones de Dallas, tres de los mejores prospectos criollos -el derecho de los Cardenales, Alex Reyes, el torpedero de los Metros, Amed Rosario, y el primera base de los Vigilantes de Texas, Ronald Guzmán- también levantaron su voz a la idea del draft internacional. “No estaría a favor de un draft”, dijo Rosario, en un trabajo que publicó ayer Baseball America. “Personalmente no lo hago porque creo que perjudicaría a la siguiente generación de jóvenes jugadores procedentes de América Latina”, agregó.



Rosario es el mejor prospecto de los Mets y uno de los paracortos de élite en las Ligas Menores. Reyes es el mejor talento de los Cardenales y podría ser el mejor lanzador prospecto en el béisbol. Guzmán participó en el Juego de Futuras Estrellas de 2016 y pertenece al Top 10 de los mejores prospectos de los Vigilantes de Texas.



Los tres fueron firmas aficionadas prominentes de República Dominicana y son miembros de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas por primera vez este año. “En República Dominicana no tenemos el béisbol de la escuela secundaria, no tenemos la misma organización (como los Estados Unidos)”, apuntó Guzmán. “Siento que lastimaría a niños pequeños. Abandonarán la escuela para jugar al béisbol. Estoy aquí porque quiero apoyar a los niños. Me pongo en su lugar y siento que no sería bueno si existiera un draft”.



A principios de octubre, el periodista de Espn, Buster Olney, revoloteó el avispero cuando publicó la intención de los dueños de exigir un draft internacional a partir de 2018. Olney reveló que el nuevo proyecto del sistema internacional comenzararía en marzo de 2018 con un draft de 10 rondas que duraría dos días.



Para 2021, según él, los prospectos con edad mínima de 18 años podrían entrar en este draft, contrario a lo que sucede actualmente en el país, donde los talentos son elegibles para firma a partir de los 16 años. “Estoy en contra”, afirmó Reyes. “Los niños en la República Dominicana y en toda América Latina no tienen mucha oportunidad de educación. Así que con un draft, si dicen que no a su oferta, ¿qué más les queda? Ellos no tienen un título universitario. Esos chicos realmente no tienen mucha opción. Para muchos de ellos, es realmente béisbol o nada. Trabajar tan duro y tener que someterse a un proyecto internacional, sería terrible. Tendrían que conformarse con lo que haya sobre la mesa”.



Aceptar la propuesta de las Grandes Ligas para draft internacional podría resultar en una compensación que le daría mayores beneficios a los miembros de la asociación. Pero cada uno de ellos dijo que nada justificaría aceptarlo.



Muchos se preguntan por qué Reyes, Rosario y Guzmán se expresan de semejante forma, especialmente cuando ellos ya han firmado, han recibido sus bonificaciones y ahora se estrenan como miembros de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas. “No importa que yo esté en el roster de 40”, dijo Guzmán. “Pude verme en esa posición en el pasado. Tengo la sensación de que trabajan duro y merecen que estemos aquí para ellos”. l