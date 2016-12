Asociación de Entrenadores Independientes, feliz sin el draft

El fantasma del draft internacional desapareció por completo del panorama con la llegada de un nuevo Acuerdo Laboral Colectivo (CBA) entre dueños y peloteros de Grandes Ligas. Aunque oficialmente no ha sido firmado, las Grandes Ligas informó que se ultiman detalles para finalizarlo, ya que hubo entendimiento en los puntos más fuertes del pacto. El convenio perdurará hasta 2021.



Las reacciones de felicidad no se hicieron esperar en República Dominicana, donde se llevó la voz cantante en torno a la campaña en contra del draft internacional. Desde peloteros como David Ortiz hasta Robinson Canó mostraron oposición pública al proyecto, que según los entendidos iba a disminuir considerablemente el mercado de firmas vía agencia libre en República Dominicana.



Amaury Nina, vicepresidente de la Asociación de Entrenadores Independientes y principal cabeza de la International Prospect League (IPL), no pudo esconder su placer porque el draft ya no será una realidad. “Estoy más que contento, porque los peloteros de las Grandes Ligas apoyaron la causa de los países latinos”, afirmó Nina. “Es la primera vez en la historia que se logra algo así. Le dieron a entender a los dueños de que el draft era un mal para Latinoamérica y lo mejor fue que los dueños entendieron de inmediato”.



Nina se sorprendió de lo rápido que los propietarios de las Grandes Ligas entraron en razón y al mismo tiempo dijo no entender como gente de la MLB quiso hacerle semejante daño a la industria. Las conversaciones entre jugadores y dueños se realizaron en un hotel cercano a Dallas, donde el sindicato de peloteros llevó a cabo la asamblea anual de su junta directiva y la presencia de algunos peloteros latinos. “Los jugadores convencieron a los dueños en dos horas”, dijo Nina. “No entiendo cómo es que gente de adentro en el MLB no pudieron hacer eso que hicieron los peloteros”. Nina considera que afortunadamente lo peor ya pasó, así que es momento para unir fuerzas en pro de la formación y desarrollo del talento beisbolero que existe en la región.