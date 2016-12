Diseñadores de moda no quieren vestir a Melania Trump

NUEVA YORK (Agencias) — El modista Tom Ford aclaró que la futura primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, probablemente no vestirá sus prendas cuando llegue a vivir en la Casa Blanca.

En declaraciones al programa "The View" el miércoles, Ford precisó que "hace muchos años" le pidieron que se encargara de asesorar la forma en que viste Melania Trump, pero que se negó porque "ella no necesariamente es mi imagen".

El modista aclaró que él es demócrata y que votó por Hillary Clinton en las elecciones presidenciales, pero añadió que incluso si Clinton hubiera ganado, ella no habría usado sus prendas porque "son demasiado caras". Agregó que su ropa cuesta mucho por la manufactura.

Cuando se le preguntó si Melania Trump debería usar ropa cara, Ford respondió: "Voy a dejar que eso lo responda Melania".

La diseñadora Sophie Theallat escribió una carta abierta el mes pasado instando a sus colegas a no vestir a Melania Trump.

No es un secreto que existe una gran controversia entre algunos diseñadores en cuanto a si es correcto vestir a Melania Trump o no. Ya han sido varios los que han preferido desligarse de la nueva primera dama, expresando su sentir públicamente y aclarando que no es de interés que Trump use sus diseños, publica Peopleenespañol.com

Agrega que la primera en expresar públicamente su sentir fue la diseñadora francesa Sophie Theallet, quien publicó una carta en su página de Twitter negándose a prestarle sus diseños a Melania.

“Como una marca independiente, nosotros consideramos nuestra voz una expresión de ideas artísticas y filosóficas. La marca Sophie Theallet está contra la discriminación y los prejuicios”, escribió.