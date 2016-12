Drake es el artista más escuchado en Spotify

Drake dominó este año en Spotify: es el artista más reproducido en la plataforma, con 4.700 millones de reproducciones.



La compañía anunció el miércoles por la noche que el rapero tiene el álbum y la canción más reproducidas, “Views” (2.450 millones) y “One Dance” (970 millones de reproducciones).



Justin Bieber, Rihanna, twenty one pilots y Kanye West completaban la lista de los cinco artistas más escuchados del año. Después de “Views”, los discos más populares fueron “Purpose”, de Bieber; “Anti”, de Rihanna; “Blurryface”, de twenty one pilots, y “Beauty Behind de Madness”, de The Weeknd.



El tema de Mike Posner “I Took a Pill in Ibiza - Seeb Remix” fue el segundo más escuchado, seguido de “Don’t Let Me Down”, de Chainsmokers, la colaboración de Rihanna y Drake “Work” y “Cheap Thrills”, de Sia.



Zayn, exmiembro de One Direction y que lanzó un álbum en solitario este año, es el artista revelación más escuchado de la plataforma.