¿Quién será el próximo campeón quisqueyano?

02/12/2016 12:00 AM - Carlos Nina Gómez

Juan Carlos Payano, quien hace cinco meses perdió su corona mundial del peso gallo (118 libras), es una de las pocas posibilidades que tiene el boxeo de República Dominicana para volver a brillar a nivel del pugilismo universal. Los analistas afirman que Payano, quien reside en Miami, un peleador capacitado de guardia zurda, todavía está a tiempo para reencontrarse con la gloria. El 15 de junio de este año, en combate celebrado en el coliseo UIV Pavilion de Chicago, sufrió la amarga derrota ante el estadounidense Rau’shee Warren.



Fue una pelea reñida en los 12 rounds, pero dos de los jueces apuntaron en sus cartulinas 115-113 a favor del retador. Pese a su derrota, la primera que sufrió en 23 peleas profesionales, los analistas creen que Payano tiene chance de volver a contender por el cetro gallo y ganarlo. No obstante, no se tienen informes concretos de que, por lo menos, se llegue a un acuerdo para pactar la revancha con el nuevo titular gallo de la AMB.



De otro lado, los expertos mencionan, quizás para mediados del próximo año, a otro peleador dominicano: Juan Carlos “El Merengue” Abreu, para ir en busca de un cinturón mundial en el peso welter. “El Merengue” Abreu se perfilaba, desde hace dos años, como un “potencial” campeón del mundo. Llegó a tener 15 victorias sin fracasos cuando tenía como apoderado al empresario César Mercedes. El nativo de La Romana tuvo una de sus peleas más importantes. Un combate que si lo ganaba, tendría “las puertas abiertas” para ir a un pleito titular.



Pero en ese pleito, montado en la misma cartelera en la que Payano perdió su corona mundial gallo, fue derrotado por el estadounidense Alex Martin, que con su triunfo mantuvo limpia su foja (14-0). “El Merengue” Abreu, quien presenta registro de 19 victorias con tres fracasos y 18 nocauts, ha declarado que va a demostrar, “pronto”, que puede ser campeón del mundo.



Un solo campeón mundial



Jonathan Guzmán es el único que presenta el “catálogo” nacional con un cetro universal. Es el actual campeón supergallo que avala la FIB.



Guzmán “sorprendió al mundo” cuando derrotó, por nocaut, al japonés Shingo Wake, quien tenía el respaldo de miles de japoneses que asistieron a su pelea. Guzmán, nacido en Los Guarícanos, le asestó a Wake efectivos puños en el asalto once, para anestesiar a su rival nipón.



De otro lado, Félix Valera, quien en septiembre del pasado año se agenció el título semicompleto de la AMB, aspira a recuperar el cetro que perdió hace varios meses.



Valera, el próximo diez de diciembre, tendrá en Santo Domingo una pelea de “suma importancia” frente a un rival de Venezuela.



Mientras que Félix Díaz Guzmán, también se ha trazado la meta de conquistar una corona del mundo en el pugilismo de paga. Igual que Valera, Díaz ocupará uno de los turnos principales del cartel que será montado el diez de diciembre.



Respecto a Javier -El Abejón- Fortuna, los analistas refieren que el púgil de La Romana, que perdió el cetro ligero junior de la OMB, podría ir en busca de la revancha. La revancha será ante el estadounidense Jason Sosa, quien el pasado 24 de junio, en China, le arrebató la corona de las 130 libras. Pero se afirma que en Fortuna, ahora con foja profesional de 30-1-1 y 22 triunfos por nocaut, trilla un nuevo camino con miras a volver a reinar en la categoría de las 130 libras. Tras sufrir aquella derrota frente a Sosa, El Abejón ha logrado dos victorias corridas.



Pero su combate más importante, después de perder el cinturón ligero junior, fue el que logró el pasado 12 del cursante mes, al derrotar en Filadelfia al estadounidense Omar Douglas. El apoderado de Fortuna, César Mercedes, cree que su pupilo, tan pronto tenga una nueva oportunidad, “será otra vez campeón del mundo”.



¿Quién podrá más? La pregunta la hacen expertos locales al referirse a qué peleador criollo tiene más posibilidades, en lo inmediato,de ganar otra faja del mundo. Por consenso, los analistas creen que El Abejón Fortuna es quien tiene “mejor chance” de entregarle al boxeo pagado del país en el 2017 por lo menos un cinturón mundial.



Pero también dicen que Félix Díaz Guzmán, también de guardia zurda, si es bien llevado por sus apoderados, podría -tal vez en cuatro o cinco meses- combatir por una corona mundial...¡y con reales posibilidades de salir airoso!