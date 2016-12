Televisión dominicana protagonizó un 2016 lleno de cambios

El 2016 ha sido un año muy movido en la televisión dominicana. Desde la entrada y salida del aire de diferentes programas, o de figuras mudándose a otros espacios, hasta la compra de Telecentro, canal 13, y la implementación de la semana de la televisión con “Imaginativa”, mantuvieron el dinamismo de las páginas del capítulo que se sella en los próximos días. El primer cambio del 2016 lo protagonizó la venezolana Carmen Elena Manrique, quien tras 12 años de transmisión anunció el final de “Focus”, el único espacio que basaba su contenido en el mundo de las telenovelas y sus figuras. La también actriz se fue a residir a Miami con su hijo y esposo. A esta noticia le siguió la salida de Pamela Sued de los programas diarios de variedad con “Sigue la Noche”, y pasó a un formato revista semanal con “Pamela todo un show” (ambos por Color Visión), los domingos.



A los domingos se sumó más adelante “Noche de Luz” (Antena Latina), el cual, desde mayo se transmite de 9:00 a 10:30 de la noche compartiendo horario con el programa de Jatnna Tavárez (Color Visión). A finales de enero, el comunicador Sergio Carlo contrajo matrimonio, y tras decidir mudarse a Atlanta, desde donde realiza transmisiones, su espacio en “Chevere Nights” (Telesistema) lo ocupó el actor José Guillermo Cortines. Actualmente, Sergio conduce el espacio “Acceso Total” de Telemundo, de lunes a viernes.



Antes del anuncio de la compra de Telecentro por parte del Grupo Telemicro, los canales que dirige Juan Ramón Gómez Díaz iniciaron sus cambios, y algunos espacios redujeron su horario, de una hora diariamente a 30 minutos, estos fueron “Agenda Vip”, “Qué TV”, “Los dueños del circo”, y “Qué noche”, que conduce Ramón Pastrano.



Esta compra abrió las puertas de la televisión a nuevas propuestas y generó más cambios y mudanzas, no solo de figuras desde otros canales, sino también de otros países. La renovación del espacio sabatino “Sábado Extraordinario” (Digital 15) dejó fuera de la televisión a Anabell Alberto y, de los sábados, a Michell Miguel Holguín, dándole paso a los comunicadores venezolanos Beba Rojas y Leonardo Villalobos. Previo a la llegada al país de ambos, la presentadora y actriz Hony Estrella anunció su salida de “Vale por tres” (Telesistema), ya que también se sumó al elenco de Sábado Extraordinario, de cuyo primer elenco solo sobrevivió el locutor Brea Frank.



Hony fue sustituida por Mabel Henríquez, y Mario Peguero, quien en septiembre comunicó que se iría a estudiar fuera del país, por Raulito Grisanty, quien en más de una ocasión manifestó que estaba “decepcionado” de los medios porque había tocado muchas puertas sin recibir respuestas.



Los programas de domingo también tuvieron sus novedades. Edilenia Tactuk, quien fuera durante años la productora de Divertido con Jochy, renunció. Según se supo, la productora no aceptó que se disminuyera el presupuesto. Otro que salió no solo del espacio que conduce Jochy Santos, sino también de Esta Noche Mariasela, fue el comediante Gerald Ogando, ya que pasó a formar parte de una nueva propuesta de Telecentro.



Por otro lado, en marzo, la beldad haitiana Sarodj Bertin se separó de “Aquí se habla español” para emprender otros proyectos, y meses después la venezolana Ana Carmen León dejó de asistir, y aunque primero se especuló que fue por un altercado que tuviera con su compatriota Daniel Sarcos, luego se dijo que inicialmente fue sancionada por grabar entrevistas para otro espacio. Finalmente, no se dieron a conocer las razones por las que Ana Carmen no regresó al espacio. La que sí volvió “fresquecita como lechuga” al espacio fue Ibelka Ulerio.



Otro programa que se dejó de transmitir fue “Full con Manny”. La propuesta vespertina que encabezaba Manny Peralta concluyó sus transmisiones luego de seis años ininterrumpidos.



Por otro lado, la gala de los Premios Soberanos, criticados por la extensa ceremonia y aplaudidos por los ganadores elegidos, coronó como “Programa diario de entretenimiento” a “El show del mediodía”, por primera vez en sus más de 45 años de transmisión, al igual que “El show de Huguito” que disfrutó de llevarse la primera de estas estatuillas como “Programa infantil del año”.



Frederick Martínez, El Pachá, no se queda fuera. El comunicador tuvo en su espacio “Pégate y gana con El Pachá” (Color Visión) a lo largo de este año, ¡12 presentadoras! Actualmente solo tiene ocho.



Otros que regresaron



En septiembre, otro rumor que recorría los pasillos de la farándula se convirtió en un hecho. La nueva programación de Telecentro, canal 13, presentó una propuesta de humor que retornó a la televisión diaria a más de uno. Fausto Mata, Beba Rojas y Luli Rocha inician en la conducción de “La opción de la noche”, en el canal producido por Villalobos.



Trae de vuelta a Gerald Ogando, Lumy Lizardo, Miguel Alcántara y el humorista Oscar Pérez. La reaparición en la radio de la reconocida animadora “Ysha” también dio paso a que ésta se uniera a Villalobos en la dirección de producción del canal que ahora pertenece al grupo Telemicro. Edith Febles y Yadira Moral también volvieron a pararse frente a las cámaras en diferentes producciones de NCDN.



Unión



Tres hechos marcaron la televisión durante este año: el primero fue cuando el cinco de septiembre la pantalla de los canales Telemicro, Antena Latina y Telesistema, 5, 7 y 11 respectivamente, se dividió en tres para presentar en tiempo real a Jochy Santos, Daniel Sarcos y Roberto Ángel Salcedo transmitiendo desde sus respectivos espacios, como una forma de anunciar su unión en un trabajo para el cine local. A esto le siguió, a principios de noviembre, “Imaginativa: La semana de la televisión dominicana”, un proyecto de Edilenia Tactuk que reunió diferentes canales y programas y los transmitió desde el escenario que montaron en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.



Las figuras de la televisión dominicana se volvieron a reunir en el telemaratón “Contigo Cibao” para ir en auxilio de las personas afectadas por las lluvias en la región norte del país.