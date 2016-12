Compañía de Teatro busca llevar el arte a las grades masas

La Compañía Nacional de Teatro de la República Dominicana está lista para recibir el 2017 y convertirlo en uno de los mejores años para esta rama del arte dramático.

La dependencia de Bellas Artes celebró el pasado octubre 70 años de su fundación con un nuevo director, el productor, actor y dramaturgo Fausto Rojas, quien de inmediato se enfocó en la proyección de la compañía y en la agenda que agotará el próximo año, el primero de su gestión.



“El eje fundamental de la nueva coordinación nacional de teatro es llevar el teatro a la gente, llevarlo a la gran masa y que se enteren de la Compañía. A veces la gente no sabe ni lo que es teatro”, aseguró el ganador a “Mejor actor de teatro 2012” por la obra “Confesión de una máscara”, en los ahora llamados Premios Soberano.



Fausto Rojas explicó que la Compañía Nacional de Teatro es la principal estructura teatral del país y que, quizás, no contaba con la difusión y alcance como tal, por lo que su gestión tiene como visión dar a conocer la entidad, sus funciones, y aumentar el número de presentaciones no solo en la ciudad capital, sino también en las provincias.

“Yo pretendo presentar una programación en el 2017 con un número entre 40 y 50 funciones con dos espectáculos diferentes. El plan preparado incluye giras por provincias, presentaciones aquí (Santo Domingo), atraer al gran público al teatro, recorrer todas las salas con la compañía, entre otras cosas”, dijo. Adelantó que ya las salas fueron escogidas y que se ha determinado el programa completo, que incluye una versión libre de un clásico de la literatura universal, de William Shakespeare, en mayo, y una obra del dominicano Juan Bosh, en septiembre.



Resaltó que buscarán atraer a otros públicos, principalmente, porque es “la élite” quien apoya el teatro en el país, por ser la clase que tiene los recursos. Pretenden primero, que el país tenga conciencia y sepa lo que es el teatro y, segundo, llevarlo a disfrutar de los montajes por conocimiento y convicción propia.



Aseguró que a los festivales de teatro que se realizan en el país asisten muchas personas, no porque el público distinga este arte, sino porque en algunos casos conocen a alguna figura o por que los precios son bajos. Tomando en cuenta esto, indicó que entre sus planes está llevar las propuestas casi sin costo para que la audiencia lo disfrute y reconozca tanto la compañía como a sus miembros.



“El teatro en el mundo, entiendo, es un arte y depende de la cultura. Por ejemplo, en España los niños ya a los 15 años han visto muchas obras, conocen muchos autores por referencia, el sistema de educación y porque en esos lugares hay muchas salas abiertas”, sostuvo el actor de 33 años. “Ahora mismo se está trabajando para la gente, enfocados al público, para la gente que no tiene acceso al teatro. Vamos a llenar todos los rincones del país con teatro en el 2017 porque la compañía tiene una estructura tan sólida que irá por las provincias”, agregó Fausto Rojas. Asimismo, explicó que han contado con el apoyo del Ministerio de Cultura y que esperan que el pueblo sea receptivo con lo que han preparado.



Rojas destacó que cuando en la República Dominicana se habla de que no hay apoyo y patrocinio para el teatro, no es un caso especial. “Aquí han venido grandes teatristas y te dicen lo mismo, que el apoyo del estado, el patrocinio, etc. Y aquí, el estado siempre apoya las pequeñas compañías, lo que hay que ver es qué es lo que ha funcionado. A veces es presentarle al pueblo las obras con un costo barato… estamos trabajando aquí con el dinero del pueblo; por eso, la idea de nosotros es devolverle lo mejor”.



El también dramaturgo dijo que en el país deberían haber por lo menos 15 salas de teatro y que solo hay aproximadamente siete (dos en el Teatro Nacional, dos en Bellas Artes, Casa de Teatro, en el Domínico-Americano y una en Villa Juana). Explicó que las salas independientes son más buscadas, ya que además de los costos de alquiler, las entradas son más asequibles.



Otro aspecto que forma parte de los planes para el próximo año es la de incluir la cultura e identidad dominicana en cada proyecto para que el pueblo se identifique con el contenido aunque sean obras inglesas, españolas o burguesas.



La Compañía Nacional de Teatro cuenta actualmente con 15 actores (14 dominicanos, un cubano), bajo la dirección técnica de Nancy Vizcaíno. Estos devengan un sueldo de 25 mil pesos. En su mayoría, según explicó su actual director, son actores que llevan varios años representando la entidad artística y que responden a las exigencias que demanda el teatro de vanguardia, el actual, el contemporáneo.





De escuela a compañía.

Primeros miembros

El 9 de octubre de 1946 se inició el teatro en la República Dominicana con el entonces nombrado Teatro Escuela de Arte Nacional, que funcionaba como compañía artística y como escuela oficial. Fue fundada por el teatrista español Emilio Aparicio Martínez, pero no fue hasta el 1961 que se independizan y pasan a llamarse Escuela de Artes Escénico y Teatro de Bellas Artes. En el 2000 es denominada Compañía Nacional de Teatro. Sus primeros miembros fueron Juan Llibre, Zulema Atala Javier, Rafael Molina Ureña, Carmen Gutiérrez, Rafael Santana, Juan José Bravo, Marino Hoepelman, Acacia de la Cruz, Rafael Gil Castro, Emilio Aparicio, Francisco Grullón Cordero, Divina Celeste Bello Carlo, Liliano Angulo, Rosario Carlo, Monina Solá, Oscar Iglesias, Lucidea Saladín y Agapito Rodríguez.