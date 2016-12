Cyrille Aimée, voz melodiosa que nutre el buen jazz

La cantante francesa Cyrille Aimée encantó al público en su regreso a la tierra de su madre, con un repertorio de temas en inglés, francés y español que balanceraron su concierto en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua.



Dándole un toque especial a cada tema, la jazzista actuó por primera vez en Santo Domingo, junto a una exquisita banda compuesta por los guitarristas Adrien Moignard y Michael Valeanu, el bajista Sam Anning y el baterista Rajiv Jayaweera, a quienes presentó de inmediato al público.



“Buenas noches. Es un placer para nosotros estar aquí, sobre todo para mí. Estoy contenta de ver muchas caras que reconozco y otras nuevas. Vamos a tocar para ustedes canciones de nuestros últimos CDs”, dijo Aimée al dirigirse a los presentes tras su primera interpretación de la noche, “Live Alone”.



Su cancionero estuvo compuesto por temas en inglés, francés y español, los cuales acompañó con sutiles movimientos, introducidos con anécdotas y un toque jocoso que hizo reír más de una vez, por la espontaneidad que muestra. Entre otros, interpretó “Nuit blanche”, “Three Little words”, “Bass”, “Loop”, “It’s a good day”, “Well you need” y “Let’s get lost”.



El momento más especial lo protagonizó con su versión del éxito de Juan Luis Guerra, “Estrellitas y duendes”. “Ahora vamos a hacer una canción que me ponía mi mamá (dominicana) cuando yo era chiquita. Yo crecí bailando con esa música y la tengo en el corazón y para mí es un honor cantarla aquí en este país, porque significa mucho para mí”, explicó. También resaltó que su más grande fanática se encontraba al pie del escenario, su “abuelita”.