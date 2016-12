(Décima cibaeña)

Sigo yo sin entendei

Ei mundito donde vivo

Creen que to somo chivo

Y que no podemo vei

To lo que hizo Fidei

Cuando quiso gobeinai

Sin ladronej en su aitai

Y sin nadie que sacara

La cosecha dei que ara

Pa’ llevaila a uitramai

La UNESCO bien lo dice

Que Fidei fue solidario

Lo dejaron solitario

Que se fuña y agonice

Que se embulle y aifabetice

En to lo rinconej dei mundo

Que siga así dando tumbo

Y ei comeicio quede allí

Dominao por Wall Street

Y la veidá ya sin rumbo.