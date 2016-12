“Quiero escribir un libro del que todo el mundo hable”

Maricela Martínez

Escritora y fundadora de la organización sin fines de lucro Pluma Poética del Arte, Inc



“Cada escritor tendrá sus razones para escribir”, considera Maricela Martínez, quien escribe porque “soy muy creativa” y la escritura le da la oportunidad de crear los proyectos que la realidad le impide: viajar a lugares imaginados, inventar refugios, como “La Isla de Ensueño”, un cuento que aparece en su segundo libro titulado “Los ojos del cuervo, que es un lugar mágico donde no existe el tiempo ni las preocupaciones”. Martínez asegura que “escribo para que mis ideas no mueran conmigo; para mantener vivas mis experiencias.



Para tales fines, se inspira en su familia, en la lectura de un buen libro, la naturaleza, las flores, el mar, las aves, entre otros del universo. Admira a varios escritores, cuya imaginación y talento trasciende fronteras y épocas, como son: Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, Julio Cortázar, Juan Bosch y Gabriel García Márquez, entre otros.



Dominicana, radicada desde hace años en Nueva York. Hábleme un poco de usted, de su trabajo, sus logros...

Nací en Santiago, República Dominicana. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la carrera de Lenguas Modernas mención inglés. Estudié Artes Liberales en el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos, Bronx, NY. En 2011 publiqué el libro de cuentos “Marido de alquiler”. En 2012 gané el concurso de cuentos del taller del Comisionado Dominicano de Cultura en Nueva York con el cuento “La isla de ensueño” que aparece en mi segundo libro “Los ojos del cuervo”. En 2015 publiqué el libro infantil “La aldea del Ogro Verde”, en inglés y en español. Ese mismo año obtuve el primer lugar en el concurso de poesía del taller del Comisionado con el Poema “Destierro”. Soy presidenta y fundadora de la organización sin fines de lucro Pluma Poética del Arte, Inc. Escribo la columna de arte de El Taxista News, N.Y.C. y realizo “El rincón de arte y cultura” en el programa radial “De todo y para todos”, los domingos de 9-11 a.m. por la 89.3 FM Digital.



¿Cuándo escribió su primer relato? ¿Qué tiempo le tomó escribirlo?



Publiqué mi primer libro en 2011, Marido de alquiler, un conjunto de quince. Me tomó alrededor de un año escribirlo.



¿Hay alguna historia detrás del libro?



“Marido de alquiler”, el cuento que titula el libro, surgió a propósito de un anuncio que llamó mi atención cuando caminaba por una calle de Costa Rica. Al indagar el significado del letrero, supe que se trataba de una compañía de limpieza y mantenimiento, iniciada por unas creativas colombianas que al no encontrar trabajo, decidieron alquilar sus maridos.



¿Existe una escritura femenina?



Supongo que sí, que una mujer al escribir mostrará rasgos diferentes a los de un hombre escritor.



¿En qué se diferencia ser mujer a la hora de escribir?



Ser mujer tiene sus ventajas a la hora de escribir, pues las diversas responsabilidades que nos asigna la vida desde nuestra niñez, nos convierten en “utility” o “multitax”. Esto nos da experiencia, que es una de las herramientas más importantes para escribir. Sin embargo, las responsabilidades también nos limitan el tiempo, factor importantísimo en la escritura. Las mujeres, en su mayoría, después de cumplir con el horario de trabajo, tenemos que realizar los quehaceres del hogar y dedicar tiempo a nuestros hijos. Por tanto, el tiempo que usamos para escribir, es el tiempo de dormir.



¿Tiene rituales o manías antes, durante o después de la escritura?



Para escribir lo único que necesito es una idea y un poco de tiempo. Aunque confieso que me gusta leer un par de páginas de un buen libro antes de empezar a escribir para tener frescas las técnicas y mejorar mi prosa.



¿A qué público va dirigido su trabajo?



Mis libros van dirigidos al lector común, mayormente adulto, aunque el último, La aldea del Ogro Verde está dirigido a niños mayores de ocho años. Sin embargo, he recibido comentarios muy positivos de los adultos que lo han leído.



¿Qué considera de la crítica…?



Pienso que la crítica constructiva es el mejor regalo que puede recibir un escritor. Es muy difícil ver uno sus propios errores. Por tanto, cuando el lector se toma la molestia de corregir o sugerir algo al escritor, la palabra obligada es de agradecimiento.



¿En qué género se siente más cómoda?



He escrito algunos poemas. De hecho, gané un concurso con el poema “Destierro”, como ya dije, y estoy escribiendo una novela. Pero me siento más cómoda escribiendo cuentos. Quizás porque me permiten ver el producto terminado en menos tiempo.



¿Planifica las estructuras de sus libros, sabe cómo terminarán sus historias antes de empezar?



No he planificado la estructura de los dos libros de cuentos “Marido de alquiler” y Los ojos del cuervo”, que he publicado. Sin embargo, admiro mucho a los escritores que lo hacen y no descarto la posibilidad de hacerlo en el próximo proyecto.



¿Ha sentido alguna frustración mientras escribía un libro?



¿Quién no ha sentido frustración al intentar escribir una idea y no encontrar las palabras adecuadas? Lo bueno es que si uno no le teme a las críticas y acepta que hay personas más sabias que uno, la solución llega por partida doble.



¿Qué libro le falta por escribir?



Creo que todo escritor tiene la ilusión de escribir un libro que impacte a todos los lectores.



Un libro que se pueda leer en todas las épocas y en todas las culturas. Yo no soy la excepción. Quiero escribir un libro del que todo el mundo hable. Un libro como Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, por ejemplo.