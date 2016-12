Make Up Store abre sus puertas en Ágora Mall

La franquicia sueca de cosméticos Make Up Store abrió sus puertas en el país, como una opción para la mujer que busca un maquillaje de larga duración, elaborado con productos naturales. Make Up Store permite elegir entre una importante variedad de colores, texturas y acabados de maquillaje. Cada uno de los productos resulta el complemento perfecto tanto para un look de fiesta como para lucir en el día, ofreciendo opciones desde lo más clásico hasta las últimas tendencias en maquillaje y productos para el cuidado de la piel, explicó Elisa Amalia Pimentel, representante de la marca en el país.



Manifestó que “se nos conoce como una marca de cosméticos con pigmentos sólidos de alta calidad, y nuestra gama es hipoalergénica, libre de fragancia y parabenos y tenemos el orgullo de que no realizamos ensayos con animales”.



En Make Up Store crearon fórmulas únicas en las mejores fábricas de los Estados Unidos, Canadá, Italia y en toda Europa, bajo los mejores estándares de calidad y con componentes naturales, no dañinos para la piel.