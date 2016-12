República Dominicana y Haití. Relación política y cooperación

El pasado 20 de noviembre se celebraron nuevas elecciones en Haití en las que Jovenel Moise, empresario agrícola resultó ser el virtual ganador según resultados preliminares divulgados por el Consejo Electoral Provisional (CEP). Más de un año de retraso en la elección de un nuevo gobierno tenía Haití luego de que fueran anulados los comicios que se celebraron en octubre del 2015, en los cuales Moise habría obtenido 32.81% de los votos y Jude Célestin, su más cercano contendiente obtuvo un 25.27%.



Paradójicamente, en este nuevo certamen electoral los resultados preliminares le han otorgado a Célestin un 19.52% casi un 6% menos de lo que alcanzó en octubre de 2015, sin embargo, aun con una diferencia tan marcada, los alegatos de fraude no se han hecho esperar.



De hecho, será el 29 de diciembre cuando se ofrezcan los datos definitivos y se conozca con certeza el nombre del nuevo presidente de Haití. Algunos organismos observadores de las elecciones han señalado que sus datos coinciden con los del CEP, por lo que pocas sorpresas se esperan en relación a la marcada tendencia de los datos preliminares.



Asumiendo que Jovenel Moise sea declarado oficialmente presidente, posiblemente la relación política entre la República Dominicana y Haití se enmarque en un panorama más complejo que las que se vivieron durante el gobierno de Martelly.



Esta afirmación parte del hecho de que Moise es un delfín político del expresidente Michel Martelly y de su partido, con poca o nula experiencia de estado y con intereses económicos como empresario que podrían colisionar con algunos intereses dominicanos ya establecidos en la zona de la frontera.



Adicionalmente a esto, Martelly gobernó por medio de decretos sin la presencia de un parlamento completamente estructurado lo que dejaba a la oposición sin escenario para ejercer presión alguna.



De hecho, las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití fueron especialmente tensas durante el gobierno de Martelly. Que gane su partido no parecería alentar la idea de que en esta ocasión podría ser diferente.



En estas elecciones ninguno de los candidatos a la presidencia parece estar dispuesto a reconocer la victoria del otro, de modo que difícilmente se logren construir consensos institucionales que permitan trabajar de manera estable temas de importancia con la República Dominicana.

Aun así dos cosas podrían ser positivas de estas elecciones: primero, se han elegido senadores y diputados que podrían proveer de cierto equilibrio las acciones del ejecutivo en cuanto a sus relaciones con República Dominicana. Amerita pues que se ponga en marcha una estrategia de diplomacia parlamentaria integral “preventiva” desde República Dominicana que genere lazos de colaboración con el parlamento haitiano.



Segundo, aun cuando el gobierno provisional que encabeza Jocelerme Privert desde febrero de este año en Haití ha sido uno de los gobiernos con los que República Dominicana ha tenido mayores niveles de acercamiento, es saludable que Haití cuente definitivamente con una institucionalidad dotada de representatividad a la cual exigir o felicitar, según sea el caso.



Otros tipos de relación



En diciembre del año pasado diversas entidades académicas, de la sociedad civil y del gobierno de ambos Estados presentaron El Observatorio Binacional de la Migración, el Medio Ambiente, la Educación y el Comercio (OBMEC), organismo que está llamado a promover la reflexión e intercambio sobre temas binacionales de diversos tipos.



Diversas universidades a ambos lados de la frontera se encargarán de discutir temas de importancia para ambos países y se pondrán de acuerdo en tópicos prioritarios cuyas conclusiones presentarán en informes que sirvan de recurso para los trabajos de la Comisión Mixta Binacional y, aspiro yo, para jornadas de diálogo en el que la academia tenga un rol preponderante.

Recientemente participé en la presentación preliminar de uno de estos informes acerca de uno de los temas que sirven de premisa a su nombre “migración, medio ambiente, educación, comercio”. Confieso que quedé admirado tan solo con la idea de ver a académicos de ambos países sentados trabajando juntos en la generación de conocimiento sin el recelo tradicional que existe.



Estos pilares justamente son los que por muchas razones dividen a ambos países y que por más y mejores razones deberían unirlos mucho más, pues de su abordaje integral depende no solo el futuro, sino también el presente de unas complejas relaciones vilipendiadas por intereses de todo tipo.



Siempre he pensado que para tener unas mejores relaciones políticas ambos países deben ir a la base del pensamiento estructural de modo que la necesidad del conocimiento compartido y la fuerza de la cultura y de los temas sociales se conviertan en principios orientadores de relaciones bilaterales más fuertes, integrales y certeras.

A parte de estos elementos el otro principio orientador, que debería convertirse en eje estructurador de la política exterior mutua entre ambos Estados es la cooperación.



No existe comercio duradero, ni relación política amistosa posible si antes no se han tejido relaciones de cooperación capaces de generar confianza y de tentar positivamente el afecto.



Pero no hablo de cualquier tipo de cooperación. Me refiero específicamente a la cooperación horizontal sur-sur o triangular entre la República Dominicana y Haití.

Las relaciones políticas y comerciales entre los dos países serán mejores en la medida en que mejores esquemas de cooperación se desarrollen entre ambos.



Hace unos meses en el Ministerio de Relaciones Exteriores se recibió una misión del Ministerio de Ambiente de Haití. Venían a estudiar sobre temas ambientales, jornada en la que el Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana le apoyó de manera determinante, graduando un número importante de técnicos junto a otros dominicanos que compartieron con ellos las jornadas de estudio.



En el día de ayer, en el marco de un proyecto hermosísimo apoyado por el Gobierno de Japón, denominado “Proyecto de Entrenamiento en Sistemas de Producción Agrícola en Zonas de Montaña para Técnicos Agrícolas y Forestales de la República de Haití” la Universidad ISA, en Santiago, graduó a 17 técnicos que se encargarán de replicar el conocimiento aprehendido en las instituciones a las que pertenecen en Haití y en los trabajos con los campesinos, de modo que puedan producir alimentos y desarrollar una agricultura sostenible respetando el medio ambiente.



Este tipo de acciones muy pocas veces salen en los periódicos porque difícilmente generen opinión pública. Sin embargo, estos otros tipos de relación con Haití en las que las personas interactúan, aprenden y generan conocimiento juntas podrían ser los que creen para las generaciones venideras de dominicanos y haitianos el ambiente perfecto para convivir en completa armonía en la isla.



Definitivamente, la cooperación debe convertirse en el eje estructurador de la política exterior del Estado. Ojalá llegar a verlo.