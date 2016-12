Seis apps para estar al día con la Navidad

03/12/2016 12:00 AM - AGENCIAS

En esta época navideña, aplicaciones como Pinterest, Tpago, Cabify, Kitchen Stories Recetas, Elf Yourself y Lista de Regalos prometen darte los mejores servicios a través del Smarphone. ¿Has usado Elf Yourself? Esta es una de las aplicaciones de felicitaciones navideñas con más descargas. A su éxito han contribuido los vídeos que elabora y que luego se pueden compartir en redes sociales. Con esta aplicación se puede transformar la imagen de la persona que se desee en un elfo bailarín de Papá Noel, asimismo, escoger la canción y el tipo de baile, así como el mensaje final de la felicitación.



Si necesitas un buen catálogo de ideas, Pinterest es la opción. Utilízalo para tu decoración de Navidad, tu árbol, para la mesa de Nochebuena, este parece ser infinito y permite reinventar y hacer la diferencia. Para los días difíciles tPago desaparece el estrés de los tapones, el tiempo que gastas en una fila en el banco o la gasolina que desperdicias cuando vas de un lugar a otro. Desde tu celular (ni siquiera tiene que ser un Smartphone) puedes pagar absolutamente todo, desde los préstamos, hasta tarjetas y facturas.



Recientemente ha llegado a la ciudad Cabify, que te permite solicitar un auto con chofer a través de tu Smartphone o la web las 24 horas los siete días de la semana. ¿Por qué usarlo? Es como tener un chofer privado, al que puedes, incluso, reservar con anterioridad. ¿Lo mejor? Sus tarifas fijas, que no dependen de la distancia recorrida.



Otras de las aplicaciones que le falicitarán la vida en esta temporada es la Lista de Regalos.



Si la descargas podrás organizar, planear y controlar tu presupuesto para los regalos. La aplicación te ofrece un resumen del gasto total, hace un filtro por categoría, te permite marcar si el regalo está listo o ha sido enviado por correo o ha sido empacado.