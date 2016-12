Vigilante mata de un disparo a limpiabotas

03/12/2016 12:00 AM - Wander Santana

Un seguridad de la pizzería Papa Johns de la avenida Núñez de Cáceres, en el Distrito Nacional, ultimó ayer de un disparo a un limpiabotas en el establecimiento.



Según datos no oficiales, al vigilante, de nombre Rubell José Gonzáles, de 19 años, se le disparó el arma mientras Benyi Desromé, de 17 años, de nacionalidad haitiana, le limpiaba los zapatos.



El hecho ocurrió pasadas las 10:00 de la mañana de ayer. Los administradores del negocio no dieron detalles, pero una empleada del establecimiento, cuyo nombre no quiso ofrecer, dijo que en las próximas horas la empresa emitirá un comunicado. El seguridad fue arrestado, mientras que las autoridades investigan para saber cuáles fueron las reales circunstancias del hecho.