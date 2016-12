El dirigente balaguerista Modesto Guzmán aseguró que lo ocurrido a lo interno del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), donde la Comisión Ejecutiva suspendió por un año a su actual presidente para llevar al cargo al presidente en funciones, es un “enfrentamiento entre judíos, donde se pelean en el día y se juntan en la noche”.

Guzmán dijo que “el Directorio Presidencial Balaguerista está ajeno a las acciones internas del PRSC, todos los que llevan esta confrontación interna son los que mantuvieron en calidad de expulsados a los miembros que conformamos este órgano de dirección reformista”.

A través de una nota de prensa, el dirigente lamentó el rumbo que lleva el PRSC, el cual, a su juicio, “se ha constituido en una tragicomedia que disminuye, desacredita y lacera más la confianza depositada por el pueblo en la organización que fundó Joaquín Balaguer”.

Asimismo, Guzmán afirmó que “este es el desacuerdo del acuerdo para otros fines, un enfrentamiento entre judíos, donde se pelean en el día y se juntan en la noche”.

Explicó que detrás de esas acciones se esconden cosas que se irán destapando en su momento. “En el PRSC no puede seguir haciendo a un lado las actitudes democráticas que hacen fuerte a un partido político, las acciones que violentan la libertad de expresión y el libre ejercicio político dentro de esta organización no pueden ser la regla, ahí no puede seguir reinando el caos”.