Bodas, nacimientos y divorcios del 2016

Durante este año, Cupido, la cigüeña y los abogados tuvieron mucho trabajo. El 2016 inició con la difusión del acta de divorcio de la cantante urbana Melymel y el productor Nico, quienes estaban separados desde el 2011. Días después, la rapera dijo que se enteró de que ya estaba divorciada a través de un portal digital donde vio la constancia.



Sin embargo, el inicio del año no fue difícil para todos, ya que, por otro lado, se unían en matrimonio en Casa de Campo la comunicadora Georgina Duluc y su entrenador, el puertorriqueño Marcos Irizarry, y en Jarabacoa el presentador Sergio Carlo y su novia, la venezolana Gabriela Arriaza.



En enero también hubo embarazos y nacimientos. Pamela de León dio a luz a su primogénita Luna Paulette; Sharmín Díaz anunció su embarazo, alumbrando a su primer hijo, Sebastián Aneudy, en agosto, y Thamara Martínez reveló que esperaba bebé, que sería hembra; pero con solo 23 semanas de embarazo (seis meses), perdió la criatura .



Las bodas del año



La presentadora de televisión, Kiara Romero, contrajo matrimonio a principios de febrero con el pelotero de Los Gigantes del Cibao Carlos Paulino. Aaron, el primogénito de la pareja nació en septiembre.

Uno que sorprendió casándose sin hacer mucho ruido fue Emmanuel Reyes, conocido en el mundo artístico como El Mayor Clásico de los Clásicos. “Yo estoy tan romántico que ahora mismito ni me lo creo. ‘toy tan #Aficiao que me sé todas las bachata de #romeo; mami como tú ‘ta, te amo hasta la eternidad. Cuando yo ‘toy borracho tú eres la que me sabe llevar a acostar ayyyy. No te lleve de la gente que siempre están hablando #Aficiao #Aficiao #Aficiao”, escribió el cantante urbano en el pie de la foto que compartió en su cuenta de Instagram anunciando su casamiento con su novia Carolina.



Un poco más controversiales fueron las nupcias de la comunicadora Frenny Calvo con su pareja Belkis Maldonado la noche del 23 de marzo, en la ciudad de New York, luego de revelar en febrero que es lesbiana. Frenny es madre de dos hijos de 17 y 12 años. En este mismo mes también sorprendió con su boda la modelo y ex Miss República Dominicana Universo, Ruth Ocumárez, con el italiano Massimiliano Scerra. La ceremonia, celebrada en el Hostal Nicolás de Ovando de la Ciudad Colonial, fue íntima.



Los hijos de Alfonso Rodríguez y Domingo Bautista también dejaron la soltería. Por separado, por supuesto. La actriz Carmen Rodríguez, hija del cineasta y de la también actriz Bernardita García, se casó con Alberto José Curreya, a quien describió como “el amor de mi vida”; mientras que Manny Peralta, el hijo menor de Domingo, llegó al altar con su pareja de cinco años, Carolina Jiménez Izquierdo.



El pasado mes, en secreto, se casaron Sandra Berrocal y Crazy Desing, luego de anunciar que el primer hijo que esperan juntos será varón y que lo llamarán Jaykon Rafael.



Embarazos y nacimientos del 2016



Como indica el dicho, “para muestra, un botón”. La cigüeña visitó a muchos este año, a algunos por partida doble, como es el caso de la comunicadora Laura Castellanos, quien en febrero dio a luz a sus “Pikillizos”, como llama a sus mellizos; así como Albert Mena, quien se convirtió en padre con el nacimiento de sus gemelas Viviana y Valentina.



Se convirtieron en padres primerizos, Félix Sánchez, quien tuvo su primer hijo en febrero; Geraldo Gabriel Santana, conocido como el Poeta Callejero, con el nacimiento de su pequeña Mía Gabrielle; y Caroline Aquino, al dar a luz a Luis Alberto en junio.



Por otro lado, se convirtieron en padres por segunda vez, El Alfa, tras el nacimiento de Emanuel; Amelia Vega y Al Horford, el pasado 28 de noviembre, con Alía; Sabrina Gómez con su bebé, al que nombró Franklin; Katty Ortiz, esposa de Carlitos Wey, dio a luz al segundo hijo de la pareja, al que llamaron Carlos Augusto. Vakeró es otro de los cantantes que disfruta nueva vez la faceta de padre, con el nacimiento de Ysabel. Con tres, se anota Odalis Pérez, Secreto. La tercera de su descendencia lleva por nombre “Keydalis”.



Anunciaron embarazo y aún están en la dulce espera: Karla Fatule y Javier Grullón.



Tendrán un varoncito que nombrarán Teo. El exponente urbano Shelow Shaq y su esposa Lourdes Medina esperan su cuarto hijo. Toxic Crow y La Insuperable tendrán su segunda hija juntos. Sería la tercera de la cantante. El cineasta Alfonso Rodríguez y su actual pareja, Victoria Fernández, también se preparan para ser padres. Sorprendieron al anunciar que tendrán un hijo juntos, el urbano Musicólogo y Ana Carolina, ya que negaban “hasta morir” su relación. A mediados de octubre dieron a conocer la noticia.



Las redes sociales se alborotaron un poco gracias al reconocimiento de sus hijos de parte de Liondy Ozoria y Don Miguelo. El primero con un collage de fotos en su cuenta de Instagram dando a conocer su tercer hijo, fuera del matrimonio. Antes de que lo comentara, se especulaba que el comediante lo negaba, por lo que quiso aclarar que el infante lleva su apellido y que mantienen una relación de padre e hijo. Mientras que Don Miguelo, cuya segunda hija Living Mariet, la primera con su actual pareja Nabila Tapia, nació en mayo, dejó a más de uno boquiabierta cuando el pasado 22 de noviembre colgara en la misma red social una fotografía junto a sus hijos Daimond y Living, y presentando a un tercero, Misael. El cantante organizó un bautizo en el que él y sus descendientes recibieron el sacramento.



Separaciones



Aunque la petición de divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt se convirtió en el tema del año en este renglón, con Marc Anthony y Shanon de Lima en segundo lugar, tras el beso del salsero con su ex esposa Jennifer López en los Premios Grammy, al menos seis separaciones fueron anunciadas a lo largo del año.



Borrando fotografías en Instagram y sin referirse al tema, se confirmó el pasado agosto la separación del actor Frank Perozo y Dominique Colussi, quienes se casaron en mayo del 2015. Al cumplir su primer aniversario, Perozo colgó una imagen junto a su pareja en la red social, que también eliminó después. Mientras que la merenguera colombiana Tueska y el empresario artístico Evelio Herrera utilizaron dicha plataforma para anunciar que habían decido ponerle fin a su vida juntos luego de dos años de casados.



Sin embargo, las relaciones laborales continúan intactas y Herrera continúa representando artísticamente a la también presentadora.



Otra que sorprendió con la noticia de que pasará a la soltería fue Mariela Encarnación. Tras doce años de matrimonio con el empresario italiano Giuseppe Russo, el padre de sus hijos Giuseppe Emanuel, de 8 años, y Ella, de 3, la comunicadora dominicana confirmó el pasado octubre que se encuentran en trámites de divorcio.



También con dos hijos pequeños, Max y Miranda, la presentadora de noticias Rafaelina Bisonó anunció que se divorció porque la relación con Máximo Ayala “se tornó sencillamente insostenible”. La pareja tenía más de un año en trámites legales para separarse.