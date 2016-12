Nuevo acuerdo laboral de GL contempla encuentros en RD

05/12/2016 12:00 AM - Satosky Terrero

Presencia. Un juego de las Grandes Ligas en República Dominicana ya no se vislumbra tan lejos, gracias al nuevo acuerdo laboral que rubricaron dueños y jugadores.



Entre los detalles del nuevo pacto, que estará vigente hasta el primero de diciembre de 2021, las partes acordaron que un plan internacional en el que los equipos formarán parte de un tours por diferentes países, a los fines de ayudar “a desarrollar el juego”.



El punto número X del pacto señala que los países son México, Puerto Rico, República Dominicana y Londres.



El convenio no especifica sin son partidos de exhibición, de pretemporada o de temporada regular.



La última vez que se jugó un partido de Grandes Ligas en República Dominicana fue en el año 2000 cuando los Medias Rojas de Boston se enfrentaron a los Astros de Houston en un partido de pretemporada.



El acuerdo indica que los jugadores que participen en los eventos internacionales de las Grandes Ligas recibirán una compensación de entre 15,000 y 100,000 dólares, dependiendo el lugar y la fecha.



Las partes acordaron permitir al comisionado Rob Manfred programar juegos de temporada regular en otros sitios que no sean estadios de las Grandes Ligas, Ligas Menores en Estados Unidos y Canadá, y los jugadores recibirán una compensación adicional por participar en esos eventos.



La política sobre violencia doméstica fue endurecida. Habrá cambios en el procedimiento para fortalecer la política de violencia doméstica y agilizar las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina del Comisionado.



La Oficina del Comisionado implementará una política anti-novatada y anti-bullying como un complemento al Código de Conducta.