¡Ocupa tu lugar!

05/12/2016 12:00 AM - Lucy Cosme

Es importante conocer tu lugar y ocuparlo. Cualquiera podría hacer lo que fuiste llamado a hacer, pero nadie lo hará como tú, eso te hace ideal. Ocupar tu lugar antecede a ejecutar tu misión. Quienes se molesten por ello lo harán sin razón. Nuestro lugar es una conexión de espacio, tiempo y ocasión. Estás llamado a ‘’ser’’ y porque eres quien eres ‘‘estás’’. Tu posición no es imposición, es disposición divina, por tanto tu postura debe ser obediencia total y oportuna. No te resbales, ni titubees, responde con convicción y firmeza de pies a cabeza. Haz lo que debes aunque te critiquen, persiste así te humillen, cumple aun cuando te ignoren, arriésgate a pesar de la intimidación, luego perdónales, no es contra ti, sino por causa de quien te escogió.