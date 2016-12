Will Smith reaparece tras muerte de su padre

05/12/2016 12:00 AM - AGENCIAS

El actor estadounidense Will Smith declaró que su regreso al cine dramático con la película dirigida por David Frankel “Collateral Beauty” coincide con una “difícil” etapa en su vida, marcada por el fallecimiento de su padre.



El actor de 48 años presentó en Nueva York este filme de corte filosófico en el que interpreta a Howard, un ejecutivo de publicidad que, tras sufrir la terrible pérdida de su hija, no le encuentra sentido a la vida, “Cuando empecé a trabajar en esta película mi padre fue diagnosticado de cáncer y le dieron seis semanas de vida”, explicó Smith, quien aseguró que pudo canalizar “el dolor inevitable” que conlleva perder a un ser querido a través de su personaje al mismo tiempo que lo preparaba. “Esta película, y trabajar en ella, me ha cambiado para siempre (...) Descubrir cómo enfrentarse a la idea de la muerte es la mayor dificultad para el ser humano”, añadió Smith.