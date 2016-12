El cerumen mantiene el oído limpio y sano

Aunque parezca falta de higiene, el cuidado del oído no depende de una limpieza activa con hisopos, sino, que su protección está a cargo de esta secreción amarillenta. Dice una frase popular que, “los oídos se limpian con los codos”, sin embargo, existen personas que no le encuentran el lado lógico a esto, pero tiene una explicación. Cuando se habla de cuidado en el oído, lo primero que recomiendan los otorrinos es evitar la introducción de objetos en el conducto auditivo externo para limpiarlo, como son los hisopos, pinchos, plumas o introducir el dedo.



Aunque piense que el cerumen o cera indica falta de higiene y prefiere limpiarlos por completo, por ejemplo, con isopos, no es lo correcto, porque esta secreción natural tiene una función muy importante, y es la de limpiar este órgano sin la necesidad de utilizar otros mecanismos.



Según explica la Organización Mundial de la Salud, el oído es un órgano que se asea por sí solo y no requiere una limpieza activa.



Los oídos, encargados de la audición, únicamente se tienen que limpiar por fuera, por lo que no hay que introducir ningún objeto o líquido en ellos, a menos que lo prescriba un profesional sanitario.



La sustancia amarillenta llamada cerumen o cera es propia de este órgano corporal, el cual cumple varias funciones, como la de protección, ya que ejerce una acción antibacteriana y antifúngica, con la que lucha contra las infecciones que podrían dañar la piel del interior del canal auditivo.



Además, evita que el polvo, la suciedad y otras impurezas entren.



A la vez, es lubricante, que con su alto contenido en lípidos resulta ser muy útil a la hora de prevenir el picor, el desecamiento y el pelaje de la piel en el interior del canal auditivo.



Y por último, su impresionante funcionamiento como limpiador, que se efectúa cuando el cerumen avanza lentamente desde el interior del oído hacia el exterior, ayudando a limpiar el canal auditivo. Este se lleva consigo todo materia adherido en las diferentes paredes del canal.



Otros cuidados importantes para el oído



En cuanto sientas algún tipo de secreción o sangrado visita a tu otorrinolaringólogo, no uses medicamentos sin la prescripción médica debida, porque la membrana timpánica puede estar perforada. En caso de visitar piscinas sin la higiene debida, rechaza bañarte en ellas porque podrías contraer alguna infección en el oído, ojos y en las vías respiratorias. De igual manera, para cuidar tus oídos trata de no exponerte a ruidos extremos, este es otro de los cuidados básicos para una buena salud auditiva. Trata de permanecer lo más alejado posible de detonaciones, explosiones y modula el volumen del sonido de bocinas, micrófonos y audífonos. Si es necesario, utiliza tapones para amortiguar el ruido y proteger tu audición.