Don Miguelo: “El mercado está lleno de vende fiestas”

Don Miguelo no quiere seguir siendo objeto de comentarios y polémicas por sus acciones, por lo que se presentó como un libro abierto ante la prensa dominicana en un encuentro que el propio cantante urbano organizó.



“Yo soy artista nada más cuando estoy en la tarima, después de ahí soy un ser humano normal, común y corriente”, dijo el intérprete de “Nota de pasión” tras explicar, y justificar, algunos hechos.



Miguel Ángel Valerio Lebrón, nombre de pila del cantante nacido en Cristo Rey y criado en San Francisco de Macorís, donde vive desde que tenía seis meses, dijo que entendía oportuno bautizar a sus hijos, Daimond, Living Mariet y Misael, al cual recién presentó, y ofrecerles alguna creencia en términos espirituales hasta que ellos tengan la capacidad de decidir qué religión quieren seguir, y que decidió hacerlo de esta manera porque él viene de una familia católica, pero que esto no obliga a sus retoños a seguir este camino.



Don Miguelo, quien en más de una ocasión se ha visto en medio de controversias por responder de forma agresiva algunos comentarios en su cuenta de Instagram, explicó que hay momentos, cuando no tiene nada que hacer, “que me siento en mi casa a revisar Instagram. Y es que soy de la gente que si usted me hace un comentario feo yo lo borro y lo bloqueo, eso me embulla”. Aclaró, además, que no es cierto que sea una persona “interesada con el dinero”, sino que si él incumple con un contrato de presentación sería demandado, por lo que prefiere que cada quien asuma su parte, así que canta luego de cobrar.



Por otro lado, el intérprete de “Como yo le doy” resaltó que en un momento la prensa dominicana se pronunció contra los exponentes urbanos, obligándoles a cambiar sus letras, sin embargo, “apoyaron la plebería internacional, que es lo que está sonando ahora”, aseguró. El cantante, de 35 años, también se refirió a sus cambios de managers, explicando que en el país, si hay dos manejadores artísticos es mucho. “Ahora el mercado está lleno de ‘vende fiestas’ que lo que están es haciéndose selfies y bebiéndose una botella y no enfocándose en tener la credibilidad y representación necesaria para manejar un artista”, puntualizó.