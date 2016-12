Las más pegadas de 2016

Las canciones de mayor sonada en la radio y las que logran mayor popularidad en el público no siempre coinciden en el mismo puesto del listado musical cuando se hace el balance de fin de año. Los locutores tienen su lista diferente en base a popularidad. Lo que suena en las ondas hertzianas es otro caso aparte.



Lo que no se puede ocultar es que el merengue típico tenía mucho tiempo que no lograba un año tan fenomenal como el 2016, debido al impacto del tema “Por qué te fuiste dulce amor”, gracias a la versión que le realizó María Díaz a la canción de su colega Raquel Arias, que ésta grabó hace una década. Al final, ambas artistas obtuvieron bastante beneficios en la industria musical, dentro y fuera de República Dominicana. Esta es la propuesta que encabeza la lista de los temas más populares del 2016 que casi termina, según locutores y programadores de radio y discotecas consultados por elCaribe.



El segundo puesto recae en el exponente urbano Dioli, con “Penélope”, una propuesta que lo mantuvo vigente por buen tiempo. Otro intérprete de este movimiento que ganó popularidad fue El Nene La Amenazzy, con “Sin Maquillaje”, para ubicarse en el tercer puesto de esta lista. Su tema “La Chanty” también le sumó una enorme pegada. El cuarto peldaño es para Yiyo Sarante, con la salsa “Corazón de acero”; mientras que sellando el Top 5 quedó la Chiquito Team Band con “Punto y Aparte”.



Otros temas que lograron popularidad son: “Mi princesa” (Revolución Salsera), “10 segundos”, (Zacarías Ferreiras), “Lejos de tu vida” (Frank Reyes), “Sin Maquillaje” (El Nene ft. Don Miguelo) y “Primero que Kanye” (Mozart La Para).





Cortesía: MonitorLatino.com (del 1 enero al 30 de noviembre 2016)

Los 40 temas más sonados en la radio





1. Los hombres de da´ (merengue) Los Hermanos Rosario

2. Tú y yo (fusión). Gabriel

3. Aprenderé (salsa) Alex Matos

4. Pa´ nosotros dos (fusión) Gabriel

5. Esto se llama Amor (bachata) Elvis Martínez

6. Ven a hacer el amor... (salsa) Yanfourd

7. El amor de mi vida Alex Dom

8. Tú me tienes mal Eddy Herrera

9. Tu amor y el mío Shadow Blow

10. Quién pudo ser Anthony Santos

11. Playa y Arena Mark B ft. Gabriel

12. Pídeme Anzel

13. Te saqué los pies Monchy Capricho

14. Corazón de Acero Yiyo Sarante

15. Diez segundos Zacarías Ferreiras

16. Treinta y cinco pa´ las 12 Fuego

17. Aló Bebé Ilegales

18. No soy tu marido El Chaval de la Bachata

19. Lejos de tu vida Frank Reyes

20. Entonces qué somos Néxtar

21. Sin maquillaje El Nene La Amenazzy

22. Ahora que te vas Crazy Design

23. El eco de tu adiós Anthony Santos

24. Aceite en la cintura Mark B

25. Supermán sin capa El Súper Nuevo.

26. Mi princesa Revolución Salsera

27. Novio con dinero Silvio Mora ft. Juliana

28. DM. Shadow Blow

29. ¡Wao qué rico! La Materialista

30. ¿Por qué sigues con él? Bryant Myers

31. La anestesia Raulín Rodríguez

32. Veo el cielo Cruzzzbaby

33. Por qué te fuiste dulce amor Raquel Arias

34. Mi último deseo Krisspy

35. Vamos a ponernos loco Mark B

36. Estoy con otro en la cama Tueska

37. Sabes que no Yovanny Polanco

38. Se me nota Fuego

39. Te necesito Néxtar

40. Gagayor El Mayor Clásico