Licelott exhorta a Pepca investigar auditorías por “inobservancias”

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelott Marte de Barrios, informó que en este año han enviado a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), 20 auditorías, y que todavía no ha actuado. Marte de Barrios dijo que las irregularidades van desde inobservancia a las leyes de Compras y Contrataciones, inobservancia a las Cuentas del Tesorero, a la Ley de Función Pública, y otras anomalías.



“Ellos sobran porque no lo hacen, tienen el poder de judicializar o no, pero que no digan que las auditorías no van con soporte, porque no es verdad”, expresó.



Al preguntársele a qué atribuye la mora para actuar, explicó que tiene información de que el ente judicial tiene poco personal. Agregó que “acuérdate además que el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo, y las instituciones auditadas son del Gobierno”.



Entidades auditadas



Entre las instituciones auditadas que fueron remitidas a la Pepca están los ayuntamientos Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Departamento Aeroportuario, Hipódromo V Centenario, Laboratorio Nacional Salud Pública, Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, los cuerpos de bomberos del Distrito Municipal de Palmerito, Villa Linda y Santo Domingo Oeste.



Igualmente, los ayuntamientos municipales de Cambita Garabitos, en San Cristóbal, el de Salvaleón de Higüey, Samaná, las juntas de los distritos municipales La Cuesta, en San José de las Matas, y Las Zanjas, en San Juan de la Maguana, entre otras instituciones.



Sobre el tema de las declaraciones juradas, Marte de Barrios comunicó que a pesar de la advertencia, aún cuatro mil 388 funcionarios públicos, entre ellos diputados, regidores y alcaldes, no han presentado su declaración de bienes.



Informó que 17 de ellos fueron nombrados por decreto del presidente Danilo Medina y debían presentar su declaración en el plazo otorgado por el Gobierno, que era hasta el pasado 30 de noviembre. Marte habló al asistir ayer a las vistas públicas, para elegir los miembros de la Cámara de Cuentas.