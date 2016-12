Nominaciones de los Grammy se anuncian hoy

06/12/2016 12:00 AM - AGENCIAS

La Academia de la Grabación de EE.UU. anuncia hoy las nominaciones de la quincuagésima novena edición de los premios Grammy, con una retransmisión en directo, en la que la ganadora del galardón a mejor artista novel 2015, Meghan Trainor, revelará los candidatos de las categorías principales. El anuncio de las candidaturas comenzará en el programa de televisión de la cadena CBS “This Morning” a las 8.30 hora local, donde Trainor hará públicos los nombres de las categorías de grabación, álbum y canción del año, así como mejor artista novel. Quince minutos después será el turno de las 80 categorías restantes, que se darán a conocer a través de la web oficial de la Academia.



La gala se celebrará el 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles y el presentador será el inglés James Corden, que ya presentó los premios Tony de teatro en junio pasado y es conocido por su programa de televisión “The Late Late Night with James Corden”, de CBS. Se prevé que este año los Grammy sean una batalla entre dos de las mayores divas de la actualidad, Adele y Beyoncé, que aspiran a conseguir el mayor número de nominaciones por sus respectivos trabajos, “25” y “Lemonade”.