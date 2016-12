Villa: “Vamos a hacer realidad otro sueño y será en este bello país”

El crecimiento que ha experimentado el fútbol en la República Dominicana en los últimos cinco años llevó a la estrella del balompié español, David Villa, a querer instalar una academia en el país convirtiéndose, de paso, en la segunda que será inaugurada en el área del Caribe y séptima a nivel mundial. La puesta en funcionamiento de la escuela se realizará en enero próximo y estará en la Academia de Fútbol La Media Cancha, ubicada en la calle Santo Cerro #11, del sector Los Guayabos de Santo Domingo Oeste. “Vamos a hacer realidad otro sueño y será en este bello país con la apertura de una escuela de fútbol. Hemos estado trabajando en ella desde hace año y medio y próximamente será abierta para esos chicos que gustan del fútbol en este maravilloso país”, indicó Villa a Multimedios del Caribe. En España, Villa tiene en funcionamiento dos escuelas, igual cantidad en los Estados Unidos, una en Hong Kong y otra en Puerto Rico.



“Esta es una idea que nació hace un par de años junto con mi agente y socio Víctor Oñate. Ahí empezamos a planificar lo que sería ‘David Villa sin fútbol’ para cuando ya no esté jugando, pero sí alargar mi nombre a través de cada una de estas escuelas. Algo teníamos que hacer para seguir en esto del fútbol”, expuso el reconocido jugador español.



Indicó que una de sus metas, con esta escuela, es la de poder inculcarle a los niños su experiencia en el mundo del balompié. “Que ellos sepan de lo que he pasado, de esas vivencias en el fútbol, así como de las dificultades que he tenido en esta profesión y es por eso que hace un año y medio que comencé con esta idea de abrir una escuela en República Dominicana”, dijo Villa, quien actualmente milita en el fútbol profesional de los Estados Unidos con New York City FC.



Villa logró conquistar dos Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopas de España, una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.