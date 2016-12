Un 2016 de justicia y conflictos

Las redes sociales se han convertido en un aliado para las figuras a nivel mundial. Sin embargo, en ocasiones se convierten en plataformas de ataques, enfrentamientos y disputas. Este año que casi finaliza ha estado lleno de controversias. Pamela Sued fue víctima de ataques por seguidores que le decían que vestía a su pequeño Alonso como niña; mientras que la presentadora de “De extremo a extremo”, Caroline Aquino, tuvo que defenderse de quienes decían que su hijo, Luis Alberto, no es el retoño de quien ella dice que es su progenitor. Como aparente respuesta al “chisme”, el padre eliminó todas las fotos que tenía con el pequeño en su cuenta de Instagram y luego creó otro usuario donde solo tiene fotos de él con su vástago. Muchos dijeron que la propia Caroline era quien había creado el perfil para acallar los rumores.



Urbanos



Este año, El Poeta Callejero se lleva el premio al “Sonido del año”. Tras el nacimiento de su hija, el intérprete de “Un loco como yo” reapareció con una actitud y comportamiento que dio mucho de qué hablar. En una ocasión, hasta salió a las calles en busca de un supuesto “unicornio azul”. ¿Estaba loco o buscaba sonido?



Mientras que la categoría al “Vaivén del año”, al igual que el 2015, es para Don Miguelo y Nabila Tapia. Entre terminar y volver tuvieron a su hija, Living Mariet, la cual es solo dos meses mayor que Misael, el tercer hijo que el cantante urbano procreó casi al mismo tiempo con otra mujer. Otros que no se quedan atrás son Sandra Berrocal y Crazy Desing, que aunque estaban supuestamente separados, esperan un hijo y se casaron en una ceremonia íntima.



Crazy también ha estado en la palestra por enfrentamientos con su compañero Carlitos Wey. A través de Instagram se dijeron desde “envidioso, hasta mala paga”.



El tercer lugar en esta categoría es para Musicólogo y Ana Carolina. Empezaron con un beso “de relajo” en Más Roberto y negaron tener una relación, aunque se les veía juntos. También esperan un hijo.



Y hablando de niños, en las redes se rumoró que un urbano, casado y con familia, esperaba un vástago con una supuesta fanática. Mozart La Para, a quien se le atribuyó el caso, salió a aclarar y cortar de raíz el rumor, al igual que la joven, quien además es casada y demostró no tener relación con el exponente urbano.



Vakeró, por otro lado, anunció descansos que nunca tomó, el tema “Hombre gris” lo enfrentó a autoridades policiales, luego levantó críticas negativas con “El guayo y la yuca”, por sus explícitas letras, y hasta ha tenido que enfrentar a una de sus exparejas, la italiana Simona Mancini, madre de uno de sus hijos, porque supuestamente “El Cantante de los Raperos” no envía dinero para la manutención del infante o que envía muy poco. Hasta recibos publicó.



Por otro lado, Amara La Negra, después del “¡Ay!” no ha pegado musicalmente, pero sonido no le ha faltado. La cantante colgó una fotografía en las redes a sus 7 años de edad, diciendo que no está operada y protagonizó un episodio muy criticado en el programa de El Pachá.



Una guerrilla que aún no termina es la de las urbanas locales. La Materialista sacó la bandera blanca, Amara la apoyó, La Insuperable lo vio hipócrita, Milka la acepta si es real y Melymel, de forma indirecta, les debatió con sus típicas “puyas”. Mientras tanto, la unión y cese al fuego no se han producido. También calentó la farándula El Nene La Amenazzy, quien estuvo en el ojo del huracán al decir que cantantes urbanos consumen droga para poder cumplir con todos sus conciertos un mismo día. Esta opinión le generó algunos enemigos dentro del género, lo mismo que a El Cata por decir que los cantantes urbanos “exportan heces fecales”.



En la justicia



Por la justicia pasaron este año Martha Heredia, Sergio Vargas, El Nene La Amenaza, Omega y Roy Tavaré. “La baby” recibió el “medio libre” para salir esporádicamente de la cárcel a estudiar y trabajar. Tuvo que bajar perfil, porque su aparición artística generó controversias que podrían revocarle el permiso. De su lado, Omega se alzó con el título “Vuelve y vuelve”. Otra vez fue acusado de violencia doméstica y encarcelado desde principio de año. Cumplió con el acuerdo de pagar un millón de pesos a la víctima, su expareja Shaira Valero, y 300 mil pesos al Patronato de Mujeres Maltratadas, como parte de la sentencia que dictaron los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. Se le condenó a cinco años de prisión: ocho meses en la cárcel, y cuatro años y cuatro meses bajo libertad condicional. Hace poco salió de la cárcel.



Mientras que Sergio Vargas y el Nene La Amenazzy fueron demandados por abuso de confianza y por no pagar “un trabajo realizado”, respectivamente. Uno de los escándalos que más tiempo se prolongó fue el que protagonizó Roy Tavaré y su entonces pareja Linette del Rosario, quien lo acusó de violencia doméstica. La justicia llegó a declarar al artista como prófugo, mientras que en las redes sociales circularon fotos y audios que lo dejaron mal parado. Roy había asegurado que venía al país para enfrentar la demanda... Aún lo están esperando.



Televisión



No se puede hablar de controversias y dejar fuera a Frederick Martínez, El Pachá. Ya sea por llamarle la atención en el aire a una de sus presentadoras, por discutir con Jonh Berry, por sus opiniones sobre los acontecimientos políticos o por sus controversias con los artistas.



Ganaron “sonido” también Mariasela Álvarez, tras ser plantada por Jerry Rivera; Luz García con su entrevista a El Poeta Callejero, mientras que Irving Alberti y el periodista de moda Carlos Lamarche protagonizaron un capítulo con el tema de la homosexualidad.



La separación de Edilenia Tactuk y Jochy Santos fue uno de los acontecimientos más relevantes del año, y aunque se habían acallado los rumores un poco, la ausencia de Divertido con Jochy en la programación de Imaginativa dio de qué hablar, ya que supuestamente el comunicador rechazó participar. Los espacios estelares del domingo, al final, cancelaron su participación.





Enfrentamientos y suspensiones





Las nominaciones a los Premios Soberano 2016 generaron mucho malestar por la ausencia de algunos exponentes, como Mark B, en Revelación del Año.



Por otro lado, este año la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía suspendió por breve tiempo de la televisión a Cristian Casablanca y a Nelson Javier. “El Conde Dervy”, como es conocido Cristian, se desbordó en insultos, malas palabras y comentarios racistas contra el comunicador Pablo Toribio. Mientras que “El Cocodrilo” recibió la sanción por el “uso vulgar y soez del lenguaje, profiriendo palabras y expresiones groseras, vulgares y discriminatorias, impropias para el uso público” en contra del embajador estadounidense en República Dominicana. Además, protagonizó una entrevista subida de tono en horario familiar realizada a Melymel.



Otras controversias del año la protagonizaron: Wason Brazobán y Anaís por opiniones encontradas a raíz de los resultados de las elecciones de Estados Unidos; la predicción de Ramón Orlando, de que al merengue le quedan cinco años de vida, le generaron críticas en su contra; la participación de Héctor Acosta en el homenaje de retiro de David Ortiz, la fotografía de Laura Castellanos amamantando a sus mellizos, lo cual terminó en una campaña a favor de la lactancia, y el “tira y jala” por el Anfiteatro Nuryn Sanlley que finalmente está confinado a no ser utilizado para conciertos multitudinarios.