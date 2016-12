Canó: “Las críticas siempre van a estar”

Robinson Canó no sólo estableció una marca personal de jonrones en su carrera en Grandes Ligas. También logró acallar a los críticos que dudaban de su potencial en su tercer año con los Marineros de Seattle. Diferente a sus dos primeras temporadas en Seattle, donde pasó por problemas de lesiones y en la cual las evaluaciones de su trabajo no faltaron, Robinson en la pasada campaña fue la luz que dirigió a toda una tropa que luchó hasta el final por cruzar a la postemporada. Aunque se quedaron cortos lograron progresar diez juegos más que en su campaña anterior del 2015.



“Las críticas siempre van a estar, he aprendido que no importa lo que hablen de mí, uno sabe cómo se siente. Nunca dije nada, pero gracias a Dios vine este año saludable y pude hacer el trabajo”, afirmó Canó a elCaribe.



El nativo de San Pedro de Macorís, por primera vez en su carrera disparó 39 bambinazos, pero más que los números que colocó en la Gran Carpa, está orgulloso de lo que el equipo logró.



“Gracias a Dios se ha hecho un gran trabajo. Para mí, llevar la armonía en un equipo es lo fundamental. Junto a Nelson Cruz, Félix Hernández y otros más logramos ser los líderes que construimos un gran trabajo”, apuntó el segunda base, quien finalizó con promedio de .298 y 103 impulsadas en 161 partidos.



Los Marineros terminaron en segundo lugar en la División Oeste de la Liga Americana, con foja de 86-76, aunque consiguieron una gran unidad desde los campos de entrenamientos hasta el último día de la temporada regular alrededor de su dirigente Scott Servais. Para nadie es un secreto que tuvieron una campaña de altas y bajas, en la cual en una ocasión tuvieron a tres lanzadores abridores en la lista de lesionados y en un punto los prospectos de mayor nivel de la organización reforzaron en la carrera por clasificar.



Ahora, con más luz que sombras el jugador de 34 años entiende que el 2017 debería ser la oportunidad para los Marineros avanzar, por fin, acabar la sequía de 15 temporadas sin asistir a la postemporada. “Yo diría que lo que falta es la bendición de Dios, ya que nosotros tuvimos cerca en la temporada pasada. Son cosas del juego y creo que hemos estado cerca dos veces, espero que la tercera sea la vencida”, comentó Canó, quien fue seleccionado por segunda ocasión al Juego de Estrellas con el uniforme de los Marineros y por séptima vez en su brillante carrera en las Mayores.



“¿Quién no quiere ganar una Serie Mundial?”, preguntó Canó. “Creo que con salud, muchas cosas pueden pasar“, asintió Robinson con una sonrisa.



La llegada de Jean Segura



Tras un cambio que llevó a Jean Segura a Seattle desde Arizona el pasado mes de noviembre por cinco jugadores, Robinson Canó se siente feliz de poder compartir el cuadro con su compatriota.



“Me siento bien, es una persona con la que ya tenemos dos años trabajando juntos.



Vimos el resultado del año pasado. Es una persona que tú sabes que trabaja y tiene el deseo de superarse, ser una superestrella”, dijo Robinson, acerca de Segura, quien se consolidó con una de sus mejores campañas de Las Mayores con promedio de .319, 20 cuadrangulares y 64 remolcadas.