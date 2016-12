Convierten en ley declarar Estado de Emergencia

La Cámara de Diputados declaró de urgencia y convirtió en ley el proyecto que declara en estado de emergencia a 15 provincias por los daños causados por las lluvias caídas en las últimas semanas.



El proyecto autoriza al presidente Danilo Medina a declarar en estado de emergencia a las provincias Puerto Plata, La Vega, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez; Montecristi, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, Valverde, El Seibo, Monseñor Nouel y La Altagracia.



Ahora la pieza legislativa, que fue aprobada en segunda lectura con 126 votos a favor y 21 en contra, volverá al Poder Ejecutivo para su promulgación.



Establece que los daños sufridos por las comunidades pertenecientes a las provincias mencionadas son de tal gravedad que constituyen una calamidad pública, según los términos del artículo 265 de la Constitución. Conforme al proyecto, el presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional, de forma continua, sobre las disposiciones que haya tomado y la evolución de las reparaciones, construcciones y reconstrucciones realizadas para reparar los daños causados por las lluvias.



La presidenta de la Cámara de diputados, Lucía Medina, previo a someter la iniciativa, defendió el papel que tienen los congresistas de fiscalizar, por lo que entiende que no era necesario establecer un límite al gobierno para la declaratoria de emergencia.



Agregó que personalmente visitó la provincia de Puerto Plata donde pudo comprobar el Estado de calamidad que se está viviendo en el lugar.



“Entonces yo quiero preguntarle a ustedes que lo que vimos allí era mentira. ¿Que lo que vimos allá no fue necesariamente calamidad para los que tenían pobreza? Ahí había colchones y muebles carísimos, que todos los que andábamos allá pudimos ver esa desgracia de pasar por ese evento”, precisó Lucía Medina.



El Bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano cuestionó la forma en que el Gobierno procedió a declarar el estado de emergencia en las provincias afectadas por las lluvias.



Sus colegas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) alegaron que no era necesario que se aprobara una ley, debido a que ya existe un decreto para esos fines.



Reconocen centro cultural de New York



En la sesión celebrada en la tarde de ayer, los diputados también aprobaron en única lectura un proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados reconoce al Centro Cultural Deportivo de Nueva York dual y colectivo de sus miembros, además a la unidad, fraternidad y el sostenimiento de los mejores valores culturales de la República Dominicana.