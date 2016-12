Lila: Devolveré dinero recibido como embajadora

La diputada reformista Rafaela Alburquerque (Lila) dijo que devolverá a la Cancillería el salario que le han depositado en los meses como embajadora dominicana en Taiwán. Lila Alburquerque informó que ha recibido en una de sus cuentas unos 20 o 30 mil dólares, por concepto de sueldo. “Pero Dios mío, es que no leen, el presidente Danilo Medina hizo la solicitud del nuevo embajador que me va a sustituir”, respondió la legisladora ante la pregunta si había renunciado del cargo diplomático.



Precisó que ya no es embajadora y que su mudanza llega hoy al país, precisamente porque la embarcó desde el 24 de octubre.



Explicó que ella no firma ningún documento y que en su lugar está en Taiwán el ministro consejero.



Sobre la suspensión de Quique Antún, como presidente del Partido Reformista, dijo alegrarse, y que “brindará con una botella de vino, porque él le había hecho a ella lo mismo”.