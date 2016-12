Masalles critica que no se castigue la corrupción

Monseñor Víctor Masalles criticó que en el país no sean castigados los casos de corrupción y que no se penalicen los incumplimientos de plazos establecidos para que los funcionarios presenten sus declaraciones de bienes. “Yo no tengo muchas esperanzas de que esto vaya a ser hasta que no haya un proceso auténticamente serio, no sólo de palabras, no solamente de plazos. Ese es un proceso que tiene que ser continuo, constante. Se tienen que declarar los bienes cada año.



Entonces, de esa manera podremos combatir la corrupción”, dijo monseñor Masalles, obispo auxiliar de Santo Domingo.



El religioso señaló que no conoce caso alguno en el que un funcionario haya sido llevado a la cárcel por malgastar los fondos públicos, como ocurre en países como Brasil, España, Estados Unidos.



Para monseñor Masalles, en el momento en que las personas están implicadas en casos ilícitos de corrupción, en otros países, son sometidos a la justicia.



“Aquí nadie va a la cárcel por corrupción. Yo nunca he visto a nadie ir a la cárcel por corrupción… Yo veo en otros países que desde que hay un asomo de corrupción, la persona que es implicada es interrogada y tiene que ir a la cárcel”, enfatizó. De igual modo, resaltó que la corrupción en República Dominicana es un flagelo silente que está presente y, que mientras no haya una solución adecuada ésta seguirá siendo una “sociedad enferma”.



Escenario



Monseñor Masalles dio estas declaraciones al presentar el concierto titulado “Cielo abierto”, el cual se celebrará por primera vez en el país este sábado 10 de diciembre del 2016, en el Pabellón de Vóleibol del Centro Olímpico.



El evento es una misión católica de evangelización, a través de la música y la predicación, donde participan artistas de diferentes países. “Cielo Abierto” busca el acercamiento de las personas a la Comunión y reconciliación con Dios.



Cinco días antes del evento, diferentes parroquias están realizando desde el pasado lunes lo que ellos llaman “Noches de oración y adoración”. Estas parroquias son la parroquia San Juan de la Cruz, Santa María Reina, San José de Calasanz, Santo Domingo Savio, y por último en la parroquia El Buen Pastor. El acceso al concierto será de manera gratuita, pero por asuntos de seguridad y orden distribuirán las boletas en las diferentes Parroquias ya mencionadas.



Entre los artistas que participarán del concierto el sábado a partir de las 5:00 de la tarde están Ester Hernández, representante de “Cielo Abierto” en Santo Domingo, Kairy Márquez, de Estados Unidos, Orlando Elizalde, Carlos Omar, Grupo Emmanuel y Myriam, todos provenientes de México.