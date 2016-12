¿Quiénes están en peligro de no cobrar su diciembre?

La Cámara de Cuentas hizo pública la lista de los 4,484, funcionarios que no presentaron su declaración de patrimonio hasta noviembre. De esos, 14 fueron nombrados por decreto y corren el riesgo de quedar sin su sueldo de diciembre.



Los funcionarios en peligro de no cobrar son los cinco viceministros Gabriel Johan Hernández Familia, de Medio Ambiente; Jaime Tomás Almonte Jáquez, de Interior y Policía; Juan de Jesús Santos, de Juventud; Juan José Morales Cisnero, de Cultura, y Juan Tomas García Peña, de Industria y Comercio.



También hay cinco gobernadores provinciales: José Merquides Valdez Rojas, de la provincia Valverde; Juan Antigua Javier, de Duarte; Nicio Rosario, de Monte Plata; Pedro Mota, de San Pedro de Macorís, y Teodoro Ursino Reyes, de La Romana.



El subdirector de la Dirección General de Ganadería, Francisco Rodríguez Marcelino, y la subdirectora del Instituto de Bienestar Estudiantil (Inabie), Maribel Acosta Acosta, son los dos subdirectores “omisos”. Igualmente está el miembro de la Junta Monetaria, Emilio de Luna Peguero, y también el miembro del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Marcos Eleazar Peña Rodríguez.



De esos 17 funcionarios, hay tres salientes que son la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, y los viceministros de Deportes, Gerardo Suero Correa, y Carlos Troche Rodríguez, de Obras Públicas.



La lista de las 4,484 personas “omisas” hasta el 30 de noviembre incluyen funcionarios salientes y entrantes. En ellos, hay 144 diputados y tres senadores, además de 205 alcaldes. El resto de funcionarios que falta también son cargos de municipios y distritos, como regidores (1,789), directores, subdirectores y vocales municipales.



Ayer, luego de encabezar una graduación de cadetes del Ejército Nacional en San Isidro, el presidente Danilo Medina informó que se reuniría con esos funcionarios designados por decreto que todavía no han presentado su patrimonio a la Cámara de Cuentas. De los que faltan comentó que “a lo mejor ni saben” que tenían que cumplir con este asunto, de acuerdo con la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio. “Hay 15 (funcionarios por decreto), tres de los cuales no están en el Gobierno, los otros son gobernadores, viceministros. Lo más probable es que no sepan que tenían que hacerlo”, señaló el mandatario.



Según lo establece la Ley 311-14 deben presentar este documento funcionarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ayuntamientos e instituciones autónomas como la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La ley abarca a toda persona que administre fondos públicos.



La advertencia de Medina motivó a que unas 244 personas fueran en 15 días a la Cámara de Cuentas a depositar su expediente. Los “omisos” que depositen en lo adelante pasarán a ser “extemporáneos”.



El Presidente da a pensar que habrá una prórroga



El presidente Medina advirtió que los funcionarios que no presentaran su declaración de bienes antes del 30 de noviembre se quedarían fuera de nómina. Esas fueron 4,484 personas, de las cuales el Ejecutivo tiene poderes para retenerle el sueldo a 17 nombrados por decreto. Ayer, Medina aseguró que ya está contactando a ese grupo. “Si no lo hacen (no depositan su declaración) no cobrarán el 24 (de diciembre)”, dijo, dando a entender que la medida quedaría sin efecto si se adelantan estos días. El universo que debe declarar es, más o menos, 5,161 personas.