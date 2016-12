Yolandita Monge reactivará su carrera actoral, sin dejar el canto

Yolandita Monge no oculta su amor por República Dominicana. Próximo a su concierto de mañana en el país, la cantante boricua reveló que está inmersa en varios proyectos, tanto musicales como actorales. La cantante puertorriqueña destacó que se estará presentando en cuatro funciones con Anthony Ríos en Estados Unidos y que su faceta de actriz se está reactivando, lo que próximamente la traerá de vuelta a Santo Domingo.



“El año que viene, en el primer trimestre, van a tener una nueva noticia; me verán por primera vez en una obra de teatro en las tablas de Santo Domingo”, expresó emocionada.



Aclaró que no está trabajando exactamente en un disco completo como tal, sino en canciones y hasta colaboraciones con otros artistas de los que ha recibido invitación y que aun prefiere no revelar sus nombres. “Los discos completos como tal ya no se hacen, porque ya no se están vendiendo. Los que estoy haciendo son más como una muestra de lo nuevo en lo que estoy trabajando”, precisó la intérprete de “Quítame ese hombre del corazón”. Con más de 45 años de trayectoria, Yolandita Monge considera que su proyecto más importante, actualmente, es continuar alegre y, sobre todo, vivir; poder ir a cantar a diferentes lugares y compartir con aquellos que siguen su música, así como poder continuar trabajando en temas nuevos. Expresó que aunque aún atraviesa por momentos difíciles por la pérdida de su esposo Carlos Mamery (Topy), quien cumplió dos años de su fallecimiento el pasado viernes, ahora es que siente que está saliendo un poco del duelo, y que es una mujer con mucha fuerza y ganas de vivir. Manifestó que seguir viviendo, feliz y en armonía es lo más importante que le queda por hacer.