Cine nacional: más costoso en el 2016

08/12/2016 12:00 AM - Muriel Soriano

La industria del cine dominicano continúa apostando y creciendo. Este año se ha destacado por un amplio abanico de géneros que han llegado a la pantalla grande, desde el primer estreno de enero que fue la comedia de Roberto Ángel, Mi Suegra y Yo. El filme, realizado con un presupuesto de unos 50 millones de pesos, cuenta con la participación de Charytín Goico, Roberto Ángel, Hony Estrella, Manolo Ozuna, Cheddy García, Bolívar Valera, Luis Manuel Aguiló, Kenny Grullón, Raeldo López y Francisco Sanchís, entre otros. En sus primeras tres semanas llevó 150 mil espectadores a las salas.



Pese a lo que se cree, no todo es comedia. Bajo la distribución de Producciones Coral, Bladimir Abud llevó al cine a principios de febrero A Orillas del Mar, con más de 24 millones de pesos de presupuesto. La cinta, de género drama social, protagonizada por Cheddy García, llegó al país luego de presentarse en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina.



La participación de actores extranjeros no se hizo esperar. La primera en estrenarse con figuras internacionales fue Dos Policías en Apuros, encabezada por los mexicanos Sebastián Rulli y Adrian Uribe, una comedia de acción de Francisco Disla. También estuvo la comedia Todos los Hombres son Iguales, un remake de la cinta española del mismo nombre, encabezada por Frank Perozo y Nashla Bogaert, con la participación de Cristian Meier (Perú), Mike Amigorena (Argentina). En su fin de semana de estreno llevó más de 25 mil personas a las salas y se colocó en la número uno de las proyecciones de esta fecha.



La segunda película de Ernesto Alemany, quien arrasó en los premios Soberano gracias a La Gunguna, reunió a los dominicanos Isaac Saviñón, Manny Perez, Héctor Aníbal, Carlos de la Mota, José Guillermo Cortines, Shalim Ortiz (domínico-puertorriqueño), Marco de Paula (español), Cynthia Olavarría (Puerto Rico) y los argentinos David Chocarro y Julián Gil. Loki 7: El perro de la Siberia tuvo un presupuesto de aproximadamente 1.5 millones de dólares, según dijo Alemany.



Otros estrenos fueron los dramas Girasol, de Dilia Pacheco, protagonizada por el venezolano Laureano Olivares (encarnando a Víctor Méndez Capellán) y Claudette Lalí.

Es la película dominicana estrenada más costosa hasta el momento, con un presupuesto de RD$89,910,874; Mientras que La Familia Reyna, de Tony Rodríguez, con actuaciones de Cuquín Victoria, David Maler, Danilo Reynoso, Adalgisa Pantaleón, Evelyna Rodríguez, Carasaf Sánchez y Erick Vásquez, entre otros. Esta ha sido elegida para representar al país que busca una candidatura a los premios Goya. De su lado, el largometraje Flor de Azúcar, de Fernando Báez, basado en el cuento La Nochebuena de Encarnación Mendoza (de Juan Bosch), representará a la República Dominicana en las nominaciones de los Oscar.



También fueron llevadas a las salas El Camino Correcto, una película para toda la familia, rodada totalmente en la provincia de Bonao, bajo la producción de José Carlos Goma y Eddy Jiménez y dirección de José Carlos Goma: el drama romántico Verdad o Reto, la ópera prima de Suzette Reyes, y Cuentas por Cobrar, de Rony Castillo.



Roberto Ángel Salcedo apostó a un segundo título en el 2016, la comedia ¿Pa’ qué me Casé?,, inicialmente llamada Los Divorciados. Realizada con un presupuesto de RD$52,520,947, superó los 110 millones de espectadores en dos semanas. El elenco protagónico incluyó a Cheddy García, Fausto Mata, Techy Fatule y Carlos de la Mota.



Hace poco se estrenó Tubérculo Presidente (60,743,000 pesos), que atrajo más de 60 mil personas en sus primeros 10 días. Ésta la estelarizan Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Cheddy García y Paula Disla.



Hasta el momento, el último estreno programado es la propuesta de acción y aventura de Jorge Hazoury, Catastrópico, la cual tiene una inversión de unos 100 millones de pesos. Llegará a la pantalla el 22 de diciembr, con los protagónicos de Brie Larson y Johnny Sky. En el 2016 se presentaron, además, los documentales Caribbean Fantasy, de Johanne Gómez Terrero; Nana, de Tatiana Fernández, y Camino a Higüey, ópera prima de Abinadad Alberto y quinta producción de Larimar Films.



Algunos filmes que se rodaron este año





Este año 2017, la Cervecería Nacional Dominicana anunció que invertirá 300 millones de pesos en el cine dominicano. Con este anuncio, reveló que las primeras dos producciones que gozarán del mismo, serán “Veneno: Episodio 1, El Relámpago de Jack”, la primera parte de la trilogía que protagonizará el actor Manny Pérez basada en la vida del luchador dominicano Jack Veneno, la cual ya se empezó a rodar, y una bio-pic sobre el merenguero Fernando Villalona.



También se filmaron “Mañana no te olvides” y “Sanky Panky 3” de José Pintor (Pinky), “El encuentro”, de Alfonso Rodríguez”; “El corte”, de Félix Germán; “Súper Papá” (que podría ser el primer estreno del 2017) y “El plan perfecto”, de Roberto Ángel Salcedo; mientras que la película “Carpinteros”, dirigida y escrita por el cineasta José María Cabral, finalizada este año, tendrá su premiere mundial en el Festival de Cine de Sundance 2017, esta entró en competencia en la sección internacional “World Cinema Dramatic Competition” donde solo escogen 12 películas de todo el mundo.