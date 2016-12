División en partidos sería catastrófica para bloque opositor

La fortaleza que ha exhibido el bloque de partidos de oposición tras las elecciones del 15 de mayo, podría tambalearse por la división que amenaza tanto al PRSC como al PRM, que son los únicos partidos mayoritarios de los diez que lo conforman.



En los últimos días en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se han agudizado las diferencias que existen a lo interno de la organización y la situación ya va tomando características de crisis. En el Partido Revolucionario Moderno (PRM) las acciones del expresidente Hipólito Mejía que recientemente apareció en una campaña de la Presidencia de la República, causan cada vez más descontento a lo interno de la organización.



El sector del PRSC que encabezan el presidente en funciones y diputado Víctor (Ito) Bisonó, el senador Josecito Hazim, José Enrique Sued y otros dirigentes, suspendió de la presidencia de la organización a Federico (Quique) Antún Batlle, lo que de entrada plantea una división en la organización. Ese grupo también convocó a una asamblea de delegados para febrero del 2017, a pesar de que el periodo de las actuales autoridades vence el 26 de enero del 2018.



Previamente, Bisonó había criticado la forma de hacer oposición que ha asumido el sector de Antún, y Hazim votó por la elección de los miembros de la Junta Central Electoral en el Senado, a pesar de que la línea de su partido había sido de no apoyar esa decisión. Por el hecho, el senador de San Pedro fue amonestado públicamente.



El PRSC para el próximo año e inicio del 2018, tendrá que escoger nuevas autoridades por lo que el camino que tomará en esa prueba ya es previsible.



En tanto, Mejía no solo se ha sumado a la campaña de prevención de accidentes que desarrolla la Presidencia de la República, sino que ha marcado distancia de la línea de ataques contra el gobierno que han seguido el PRM y Luis Abinader.



De hecho, por su postura, Mejía ha recibido piropos del propio presidente de la República, Danilo Medina, y los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dicen que es el líder de la oposición del país.



Para septiembre del próximo año el PRM tendrá que hacer una convención para la renovación de las autoridades de la organización y se prevé será la primera lucha entre Mejía y Abinader por el control de la organización.



También sería la antesala de la batalla por la candidatura presidencial del PRM para el 2020, pues tanto Mejía como Abinader ya están en la calle en campaña.



Mayoría partidos no pasa de del 1% en votos

De los diez partidos que forman el bloque de oposición, el PRM y el PRSC tienen casi el 34% de los votos de los partidos no aliados al PLD, y los demás partidos del bloque, todos minoritarios, alcanzarían el 4%. Además del PRSC y el PRM forman parte de la oposición, el PHD, PQDC, APD, FNP, PRSD, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio y Alianza País. Opción Democrática y el Partido Socialista Cristiano no tienen personería jurídica.