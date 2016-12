Lagares busca recuperar el terreno perdido con las Águilas

Presencia. Juan Lagares no sólo llega a este torneo invernal con mucho optimismo para mejorar las aéreas que debe trabajar, también asume un compromiso como hijo de las Águilas Cibaeñas de ayudar a su equipo. “Hemos estado jugando súper bien los últimos partidos, eso es lo que tenemos que tratar de seguir haciendo, las cosas pequeñas para ganar partidos”, expresó Lagares a elCaribe.



Y aun cuando no está nada definido en esta justa invernal, las Águilas están en una férrea lucha por obtener un boleto clasificatorio para el Round Robin.



Sin el encuentro de ayer, el conjunto amarillo se ubicaba en el tercer lugar con foja de 18-19, a medio juego de las Estrellas Orientales (17-19) y Leones del Escogido (16-18), quienes se encuentran igualados en el cuarto puesto clasificatorio para la semifinal.



Juan, quien ganó su primer guante de oro en el 2014, considera que la clave es olvidarse del pasado y aferrarse a tratar de hacer un mejor juego aplicando las cosas pequeñas y en conjunto.



“Lo que pasó, pasó. Son cosas pasadas y creo que no hay por qué recordar esos momentos, sino más bien tratar de enfocarnos en jugar bien”, afirmó Juan, quien debutó el 22 de noviembre de la presente campaña con los amarillos.



Para Lagares, la temporada de 2016 fue un año difícil, pues estuvo recortada por una lesión que incluso lo llevó al quirófano. “Difícil, perdí mucho tiempo a causa de una operación en el pulgar izquierdo pero gracias a Dios me siento bien”, indicó el jardinero de los Mets de New York.



Juan, de 27 años, está enfocado en recuperar el tiempo perdido y como bien dijo ‘estará con el conjunto de las Águilas hasta el final’.



“Trataré de seguir trabajando para mantenerme fuerte y saludable. Y tratando de trabajar todos los aspectos”, dijo el quisqueyano, que en 79 encuentros acumuló un promedio de bateo de .239, tres cuadrangulares y apenas nueve impulsadas.