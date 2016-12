Pacquiao vs Mayweather, ¿sí o no?

La gente sigue preguntando: Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, ¿van a tener su segunda pelea?



Cada vez que me consultan al respecto respondo: esperemos que el tiempo siga corriendo... pero no tanto y al final, tras la insistencia de fanáticos, respondo: sí, ellos van a volver a contender.



Me arriesgo a proclamar, sin rodeos, que estos dos estelares de los ensogados realizarán la tan esperada (y cacareada) revancha. Una revancha que deja mucho dinero, decenas de millones de dólares.



El dos de mayo del 2015, en la arena del emblemático hotel de la ciudad de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), Mayweather -y para muchos expertos resultó una “sorpresa”- derrotó a Pacquiao. Una amarga derrota para el filipino.



El combate, que fue pactado en la división welter, concitó al mundo del boxeo. Escribí, y estuve en Las Vegas cubriendo para el diario elCaribe, el canal CDN Spots Max y el portal zdigital.com, que el estadounidense sería el ganador.



Además que, como también lo reseñaron todos los medios noticiosos de Estados Unidos, de Estados Unidos, Pacquiao y Mayweather protagonizaron la pelea más cara de la historia porque dejó, en bruto, cerca de 700 millones de dólares.



Es una pelea necesaria



Insisto que la segunda pelea entre Pacquiao y Mayweather es “sumamente necesaria”. Tan necesaria que el resultado podrá determinar quién es mejor boxeador.



Pero, además, es un combate que dejará -de nuevo- muchos millones de dólares y por esa razón, pienso, Mayweather no cumplirá con su palabra empeñada y regresará al cruce de guantes.



Si hoy Pacquiao está en activo, pese a que tras su victoria ante Timothy Bradley “juró” que no volvería a pelear, se debe a que desea volver a contender con Mayweather.

Esperemos que el tiempo siga su tránsito. Porque será el tiempo el que dirá si Mayweather y Pacquiao tendrán la cacareada revancha.