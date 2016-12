Subestimados: especie que abunda en la NBA

08/12/2016 12:00 AM - Satosky Terrero

No hay que escudriñar mucho para identificar a los jugadores más subestimados en la NBA. Algunos de ellos, incluso, ostentan esa condición desde hace un par de temporadas, mientras que otros, poco a poco, van dejando esa chapa para meterse de lleno en la élite. Damian Lillard, Paul Millsap y Giannis Antetokounmpo son seguramente los dos primeros nombres que llegan a la mente cuando se trata de estrellas subestimadas en la liga.



Pero como estos tres existe un montón de jugadores que no reciben la atención que merecen de acuerdo a su talento y desempeño en cancha. Isaiah Thomas y Jae Crowder, en Boston; Gordon Hayward, en Utah; Jonas Valanciunas, en Toronto; Kemba Walker, en Charlotte, y Nikola Vucevic en Orlando forman parte de esta estirpe de jugadores en una liga dominada técnicamente por LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant y compañía. CJ Mccollum y Khris Middleton están en el grupo.



Damiand Lillard

Armador de Portland Trailblazers

Este armador se coloca, desde dos temporadas atrás, en un nivel de élite. Viene de clasificar a Portland en la quinta posición en el exigente Oeste y de eliminar al #4 Clippers en la primera ronda de los playoffs pasados. Lillard es saludable y cada año se supera en las anotaciones, a tal punto de promediar 27.9 puntos por encuentro (sexto en la NBA). La temporada pasada puso unos números de MVP (25.1 PPJ, 6.8 Asis y 4.0 RPJ), pero ni siquiera fue convocado al partido de las Estrellas.

Paul Millsap

Delantero de poder de Atlanta Hawks

Se encuentra prácticamente en el mismo camino de Lillard. La liga poco a poco empieza a reconocer su valía. De hecho, él cobra como una estrella, pues así lo dicen sus 19 millones de dólares en esta temporada. Este delantero de poder de 6-8 juega para los Hawks de Atlanta y básicamente lo hace todo en la cancha. Millsap puede anotar, pasar, driblear y es un defensor de primera, algo que finalmente se le reconoció cuando fue incluido en el segundo equipo defensivo la contienda pasada.

Giannis Antetokounmpo

Delantero pequeño de Milwaukee Bucks

Kobe Bryant declaró en la estación pasada que Giannis Antetokounmpo todavía no se había dado cuenta de lo que podía hacer en la cancha. Kobe no se equivocó. Este espigado y versátil jugador (6’11 de estatura) promedia 22.4 puntos 8.7 rebotes y 5.8 asistencias, en lo que es una clara evidencia que se trata de un todo terreno. Jason Kidd, el dirigente de los Bucks, se preguntó hace un par de días por qué su jugador no recibía la atención que se merece. Su tiempo es ahora. Es cierto.

CJ McCollum

Escolta de Portland

CJ irrumpió desde la Liga de Desarrollo de una manera vertiginosa. McColllum ha demostrado una facilidad impresionante para anotar. Es dueño de un saco de recursos.



Esta campaña tiene una media de 22.0 puntos después de haber tenido una estación en la que se dio a conocer al promediar 20.8 tantos por noche. Dejó claro que es uno de los mejores tripleros en la NBA (43.8% esta campaña). Él fue clave en la gran temporada 2015-16 de los Trailblazers.

Gordon Hayward

Delantero pequeño de los Jazz de Utah

Agota un copioso comienzo. El hecho de jugar en un mercado pequeño como Utah no lo ha ayudado para tener la atención que merece. Está entre los cinco mejores pequeños delanteros de la NBA, mientras ha mejorado su capacidad para atacar el aro y su tiro.



Hayward, un 6’8 de estatura, es considerado un excelente defensor perimetral. La revista Sports Illustrated lo colocó en la posición número 31 en su ranking anual. Promedia 23.1 puntos, 6.4 rebotes y 3.9 asistencias por juego.

Isaiah Thomas

Armador de Boston Celtics

Thomas juega desde la estación pasada como un armador de élite. Promedia 26.0 puntos y 6.2 asistencias en lo que va de esta temporada. Durante la contienda pasada fue el rostro más importante en la clasificación de los Celtics a los playoffs en la quinta posición en el Este. Veloz y explosivo, Thomas es un peligro a pesar de su diminuta estatura (5-9). Es común ver muchas comparaciones con el Salón de la Fama, Allen Iverson. Él viene de asistir a su primer Juego de Estrellas.