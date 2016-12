Decora el baño con detalles navideños

09/12/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

En esta época navideña, cuando decidimos decorar también los interiores, todos los espacios cuentan, incluyendo los baños. Aunque generalmente en algunos hogares el baño suelen dejarlo fuera de la ornamentación, en este espacio se pueden agregar detalles divertidos que vayan acorde con el estilo del hogar. “En Navidad, los baños no deben estar desprovistos de ese toque navideño que a muchos nos hace sonreír con profundo deleite”, cuenta la decoradora de interiores Maritza Báez.



No obstante, antes de decorar, Báez afirma que el primer requisito es que el baño esté impecable y que cada elemento personal, como cepillos de dientes, rolos, gorro o batas, estén en su lugar.



Luego, elige para algunos elementos cualquiera de las tonalidades tradicionales, como el rojo, el cual puedes preferirlos para las toallas, alfombras y hasta para la bata de baño que, según dice Baéz, a las personas que se despiertan cansadas y tristes esta tonalidad les hará vibrar.



En caso contrario, si eres hiper-activo, la decoradora recomienda los tonos verdes.

“Cada espacio es único, al igual que quien lo usa, por este motivo hay que lograr que el proyecto decorativo beneficie y agrade a su usuario”, destaca.



Por ejemplo, las toallas o pañitos de lino son perfectos a la hora de darle un toque navideño a tu baño. “Estas piezas pueden ser en distintas tonalidades, como el blanco, el rojo, crema y violeta; y si deseas colócale tiras bordadas con diseños alusivos a la época. Además, combínalas con alfombras y algún pequeño arreglo y velas aromáticas”, sugiere Báez.



Si optas por colocar otros tipos de adornos, toma en cuenta que va a depender de la decoración de la habitación donde esté ubicado el baño. Por ejemplo, si el aposento matrimonial tiene un estilo moderno y con lámparas en aluminio, los ornamentos del baño deben ir en plateado.



En caso de que haya un baño de visita próximo a la sala y el comedor de tu hogar, decora ese baño combinado con el arbolito y los adornos del comedor. Pero, si es un baño en la habitación de los niños elige con ellos personajes alusivos a la Navidad, como el muñeco de nieve, Santa Claus, renos... Es muy importante no recargar el baño con exceso de adornos y jamas usar nada eléctrico para evitar los peligros, así como bolas de vidrio o cristal, recomienda la decoradora.



Por último, puedes recurrir al ´bricolage´ para crear un tapete navideño en la tapa del tanque de agua del inodoro.